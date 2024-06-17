安盛公布與香港快運合作，即日起香港快運客戶在官方網站預訂機票，可同時申請安盛旅遊保障，完成投保程序。向香港快運客戶提供的旅遊保險，加強前往日本旅客的保障，包括免費於日本使用遙距視像診症服務，目前適用於東京、大阪、北海道及福岡的指定城市，行李、個人財物保障和租車墊底費保額加倍，分別增至1.2萬元和6000元。
產品保障亦包括最高50萬元醫療及相關費用，以及與家長共遊的小童免費受保，保障範圍為全球受保。安盛首席一般保險業務總監黎柱基表示，相關合作由2月開始，反應較預期理想。不少香港快運旅客最常到日本，因此首先推出針對前往日本的旅客，亦有空間拓展其他地方旅客保障，如會積極考慮向前往其他地方給予加倍保額選擇。安盛本身有銀保和自有銷售渠道的旅遊保險產品，他指因保障不同，不能類比保費。
黎柱基表示，今年以來客戶外遊增加，旅遊保保費和宗數按年均有不錯的增長，增速較去年同期加快，索償亦隨着投保有所上升，其中行李索償較多，估計疫情期間行李箱較少使用老化有關，因此在產品加倍行季保障。不少旅客喜歡自駕遊，因此亦租車保障有加倍。
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