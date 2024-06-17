東亞證券發表報告，給予金沙中國（1928）的目標價，由26.2元，調低至22.3元。該行指，金沙年初至今博彩收益市場份額及利潤增長表現均錄得按年倒退，表現遜於同業趨勢，惟主要原因是部份路氹項目（如金光綜藝館、倫敦人凱運娛樂場）因翻新工程而暫停開放，而非結構性因素改變，相信待明年項目重開後市佔率將重拾增長。
該行亦指，集團減債進度理想，截至2023年第四季淨負債/年化EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利） 比率降至2.6倍，同時今年可望受惠美國債息回落以減低融資成本。此外，該集團的NTM EV/EBITDA（未來12個月的企業價值相對EBITDA）僅為9.2倍，低於過去10年平均值（撇除疫情期間）之14.7倍近2個標準差，若上半年澳門賭收復甦進度理想，以及集團市佔率流失情況改善，估值具收復空間。金沙今日股價收報17.68元，跌0.67%。
此外，瑞銀發表報告指，其從銀河娛樂（0027）的管理層方面得知，近期業界之間的競爭已見穩定過來，其會以服務及品質，而非用價錢取勝。其亦會透過新的場地及活動吸納新客，並預計在去年舉辦200場MICE（會議、激勵及展覽）及85場娛樂盛事，今年會有更多活動舉行。新建並且擁有93條客房匙的卡佩樂酒店，則有望吸引到高端中場客戶過來。
自3月份以來，銀娛已經調配120名職員參與市場推廣所需，令團隊人數增至300人，加上貴賓博彩業務的幸運蠃率有助，並且對市場佔有率的提升方面，由年初至今帶來正面反應。銀娛將自4月份起，對員工平均薪金提高2.5%。銀娛管理層料，最近內地擴大自由行，加上恢復20個城市的網上簽證，將驅動更多遊客訪澳。
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