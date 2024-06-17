moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

東亞證券調低金沙目標價至22.3元 瑞銀：銀娛預期業界競爭轉穩定

東亞證券發表報告，給予金沙中國（1928）的目標價，由26.2元，調低至22.3元。該行指，金沙年初至今博彩收益市場份額及利潤增長表現均錄得按年倒退，表現遜於同業趨勢，惟主要原因是部份路氹項目（如金光綜藝館、倫敦人凱運娛樂場）因翻新工程而暫停開放，而非結構性因素改變，相信待明年項目重開後市佔率將重拾增長。

該行亦指，集團減債進度理想，截至2023年第四季淨負債/年化EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利） 比率降至2.6倍，同時今年可望受惠美國債息回落以減低融資成本。此外，該集團的NTM EV/EBITDA（未來12個月的企業價值相對EBITDA）僅為9.2倍，低於過去10年平均值（撇除疫情期間）之14.7倍近2個標準差，若上半年澳門賭收復甦進度理想，以及集團市佔率流失情況改善，估值具收復空間。金沙今日股價收報17.68元，跌0.67%。

此外，瑞銀發表報告指，其從銀河娛樂（0027）的管理層方面得知，近期業界之間的競爭已見穩定過來，其會以服務及品質，而非用價錢取勝。其亦會透過新的場地及活動吸納新客，並預計在去年舉辦200場MICE（會議、激勵及展覽）及85場娛樂盛事，今年會有更多活動舉行。新建並且擁有93條客房匙的卡佩樂酒店，則有望吸引到高端中場客戶過來。

自3月份以來，銀娛已經調配120名職員參與市場推廣所需，令團隊人數增至300人，加上貴賓博彩業務的幸運蠃率有助，並且對市場佔有率的提升方面，由年初至今帶來正面反應。銀娛將自4月份起，對員工平均薪金提高2.5%。銀娛管理層料，最近內地擴大自由行，加上恢復20個城市的網上簽證，將驅動更多遊客訪澳。

銀娛今午收報38.55元，跌1.28%。

其他報道

大灣區航空7月開辦海口定期航班

全日沽空金額減12% 騰訊沽空減21%

武漢有機控股暗盤開報高招股價近五成

香港快運：乘客漸漸適應新行李規則 暫沒收到很大投訴

恒指收市跌5點 見個半月收市新低 成交963億 兩個月最少

研究：港人將工作靈活性放首位 76%認為每周5天回辦公室有損健康

OneDegree寵物CEO Plan年度賠償限額提升至10萬元

東亞證券：內地電力改革預期增 利好新能源發電股

Jobsdb by SEEK伙內地平台 推中港跨境招聘產品及服務

WeChat Pay HK 與香港多家商戶合作掃碼有禮

滬指以近日中低位收市 創板指守穩18800點

全球生活成本最高城市 香港蟬聯榜首 新加坡居次

Adidas就中國員工受賄指控啟動內部調查

歐舒丹：控股股東稱 私有化要約價不會提高

順泰主席向寶恒集團出售25%股權 涉1.52億元

【有片：埋身擊】黃金呈大型橫行上落市格局 宜採取高沽低揸策略

大家樂全年多賺2倍 息42仙

半日沽空金額增3% 恒生中國企業沽空最多

恒指半日升36點 科指升0.12% 50天線爭持

壽司郎：消費滿200元或以上 可以58元換購新香卷松鼠風扇仔

滬深三大指數半日個別走 滬指以近半日低位收市

港元拆息全線向上 1個月HIBOR終止2連跌

特斯拉據報正在上海測試全自動駕駛FSD

人行維持MLF不變 市場料保持匯率穩定