David Webb又於補充資料中表示,「This is not just a rubbish business.(這不僅僅是一個垃圾生意)」。而David Webb於5月31日增持碧瑤綠色(1397)時亦留下同樣的句子。

其他報道

大灣區航空7月開辦海口定期航班

全日沽空金額減12% 騰訊沽空減21%

武漢有機控股暗盤開報高招股價近五成

香港快運:乘客漸漸適應新行李規則 暫沒收到很大投訴

恒指收市跌5點 見個半月收市新低 成交963億 兩個月最少

研究:港人將工作靈活性放首位 76%認為每周5天回辦公室有損健康

OneDegree寵物CEO Plan年度賠償限額提升至10萬元

東亞證券:內地電力改革預期增 利好新能源發電股

Jobsdb by SEEK伙內地平台 推中港跨境招聘產品及服務