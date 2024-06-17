通訊事務管理局指，經考慮個案的具體事實和情況，以及其他相關因素，該局決定向無綫發出警告，敦促它嚴格遵守《電視節目守則》中的相關條文。

據通訊事務管理局文件，接獲有關《東張西望》的投訴，指去年11月25日該節目有關某家庭電器品牌的投訴，被指稱屬偏頗和誤導。在播放前沒有給予該品牌恰當機會及時對有關指稱作出回應，對該品牌不公平，以及節目環節中可清楚識別該品牌，損害該品牌的聲譽。

據通訊局文件顯示，《東張西望》為資訊娛樂節目，其中一個環節講述一對受訪夫婦不滿該品牌的產品/服務；該環節提到受訪者對氣體煮食爐強化玻璃面碎裂及該品牌的處理手法表示不滿等。

通訊局在考慮了個案的相關資料，包括無綫的陳述，認為 《電視節目守則》第9章第9、15及16段的相關規定責成持牌人要在製作真實題材節目時應特別小心處理，避免對個 別人士/團體不公平，並讓受批評的一方有機會作出回應。

同時，該環節似乎並沒有任何關於該事件及/或該品牌的錯誤資料或歪曲事實的內容，但該環節的表達手法，尤其是如何處理受批評一方的手法，對於考慮涉事者是否獲公平對待而言十分重要。該品牌明確要求更多時間以調查該事件和提供全面的回應，然而無綫沒有接納該品牌提出的要求，並沿用已有的採訪資料於兩日後播出該環節。當中沒有剪輯該品牌的提述或將該品牌的名稱/標誌作模糊化處理。

受訪者所表達的不滿，以及該品牌在整個環節中清楚可辨，可被視為帶有損害該品牌的批評，導致其聲譽受損。

無綫呈述指該節目曾在其他個案中披露被投訴公司/機構的名稱，但由於每宗個案須按其個別情況考慮，故這並不能視作合理的解釋。

該環節提到會對該事件作出跟進報道，但11月29日播出的環節並沒有給予該品牌機會作出進一步的回應。無綫亦沒有解釋為何未曾按該品牌明確提出的要求，邀請該品牌作進一步回應。

以及基於上文所述，通訊局有合理理由認為無綫沒有採取合理措施避免對該品牌不公平。該環節有誤導觀眾的效果，以致會對該品牌不公平。無綫沒有提供恰當的機會讓該品牌 中適時回應受訪者的言論/批評，可被視為沒有特別小心處理會影響該品牌聲譽的節目內容。