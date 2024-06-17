南方航空（1055）公布，5月客運運力投入（按可利用座公里計）按年上升11.64%，其中國内下降2.58%，地區和國際分別上升41.83%和106.88%；旅客周轉量（按收入客公里計）按年上升23.21%，其中國内、地區和國際分別上升9.04%、43.39%和116.81%；客座率為83.06%，按年上升7.80個百分點，其中國内、地區和國際分別上升8.96、0.82和3.68個百分點。
貨運方面，期內貨運運力投入（按可利用噸公里—貨郵運計）按年上升10.96%；貨郵周轉量（按收入噸公里—貨郵運計）上升21.52%；貨郵載運率為53.83%，上升4.68個百分點。月內，集團無新增主要航線。
另外，集團引進4架飛機，包括1架B787-9飛機、1架ARJ21飛機、1架A321NEO飛機和1架A320NEO飛機，退出5架飛機，包括1架E190飛機、1架A320飛機、1架B737-800飛機和2架B737-700飛機。截至5月底止，集團合計運營910架飛機。
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