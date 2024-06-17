大家樂（0341）去年全年純利錄3.305億元，按年升199.37%；撇除政府新冠肺炎疫情資助後，集團溢利增加 376.1%。集團首席執行官梁可婷表示，受經濟下行、港人北上消費等因素影響，業務去年下半財年開始受壓，今年首季4至5月香港快餐業務同店銷售錄單位數跌幅，今年對加價會較為克制。
她指出，去年個別產品有加價，全年平均單價約為43元，今年經濟環境不算樂觀，作為全港最大的飲食集團，加價亦會克制，暫時未有打算加價，會做更多優惠吸引市民消費。她又稱，對今年暑假表現有信心，相信香港將迎來更多遊客，本地市民亦會外出消費，加上大型活動推廣，將因應情況調整部分店舖營業時間。
她認為，去年毛利率升至11.4%，主要受惠於集團與採購商達成協議、調整餐單組合等令食物成本受控；加大IT投資等減省多方面成本，相信整體毛利率仍有上升空間。
梁可婷又指，續租租金未見升幅，但部分區域仍有競爭力，整體續租租金跌幅較預期慢，香港大家樂會繼續視乎情況，物色合適的店舖。內地方面，大家樂去年淨增加18家門店，梁可婷預期，今年會繼續擴展門店網絡，目標開設20間門店或更多。
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