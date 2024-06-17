勝利證券（8540）與虛擬資產生態機構Virtual Seed Global（簡稱VSG）宣布，雙方已簽訂諒解備忘錄，計劃利用雙方的優勢，當中包合規性、資料採擷和週期判斷能力，希望未來為投資者提供基於合規體系整體目標和要求的虛擬資產基金產品。
勝利證券為香港的虛擬資產券商，成立超過50年，獲證監會頒發虛擬資產交易、諮詢和資產管理服務牌照的持牌法團，並具備證監會許可管理包含高達100%虛擬資產投資基金的資格。VSG是以資料採擷和產業研究雙驅動的虛擬資產生態公司，於全球多個區域設有分支機構。
勝利證券執行董事陳沛泉表示，該行留意到客戶對於不同類別的資產投資需求越來越高。VSG創始人Jacky Wang則稱，與勝利證券就未來在市場拓展及相關產品服務層面建立合作，共同推動合規虛擬資產基金建設。
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