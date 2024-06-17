勝利證券為香港的虛擬資產券商，成立超過50年，獲證監會頒發虛擬資產交易、諮詢和資產管理服務牌照的持牌法團，並具備證監會許可管理包含高達100%虛擬資產投資基金的資格。VSG是以資料採擷和產業研究雙驅動的虛擬資產生態公司，於全球多個區域設有分支機構。

勝利證券執行董事陳沛泉表示，該行留意到客戶對於不同類別的資產投資需求越來越高。VSG創始人Jacky Wang則稱，與勝利證券就未來在市場拓展及相關產品服務層面建立合作，共同推動合規虛擬資產基金建設。

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