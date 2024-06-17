翻查資料，有關地段位於澳門上葡京對面，並且鄰近葡京人附近。澳門政府指，澳門具備世界先進的綜合度假休閒設施和演藝場地硬件，近年來，多項大型演藝活動相繼在澳門舉辦，在室內場館以外，業界亦對大型戶外演出場地產生需求。經綜合考慮本澳不同的空間條件，平衡地理位置等各項因素，選址該路氹地段，現時特區政府多個部門正為表演區進行方案設計及工程招標的準備工作，「澳門戶外表演區」預計在2025年投入使用。

「澳門戶外表演區」將設有供舉辦大型演出活動的基本設施及配套，發揮新建場地配套優勢，引進國際級演藝節目，並吸引海內外籌劃大型室外文化節慶、演藝節目及巡演活動的機構，到澳門舉行國際級的演出。未來政府將持續透過多面向的文化政策，積極支持演藝事業的發展，全力建設「演藝之都」，讓文化成為澳門經濟新動力，發揮澳門作為「以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作基地」的作用及「文化+」的聯動效應。

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