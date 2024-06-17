澳門政府宣布，為配合澳門1+4經濟適度多元發展策略，促進社會可持續和高品質發展，打造澳門作為「演藝之都」，政府經充分評估，選址路氹一片面積達94000平方米的國有土地，臨時用作「澳門戶外表演區」，表演區位於機場大馬路及網球路交界、場地北迎網球路、東北面為機場大馬路，預計容納觀眾人數約為五萬人，有關表演區的建設，將為未來本澳舉辦大型戶外演出活動創設優良條件，吸引國際級水平的演出落戶澳門。
翻查資料，有關地段位於澳門上葡京對面，並且鄰近葡京人附近。澳門政府指，澳門具備世界先進的綜合度假休閒設施和演藝場地硬件，近年來，多項大型演藝活動相繼在澳門舉辦，在室內場館以外，業界亦對大型戶外演出場地產生需求。經綜合考慮本澳不同的空間條件，平衡地理位置等各項因素，選址該路氹地段，現時特區政府多個部門正為表演區進行方案設計及工程招標的準備工作，「澳門戶外表演區」預計在2025年投入使用。
「澳門戶外表演區」將設有供舉辦大型演出活動的基本設施及配套，發揮新建場地配套優勢，引進國際級演藝節目，並吸引海內外籌劃大型室外文化節慶、演藝節目及巡演活動的機構，到澳門舉行國際級的演出。未來政府將持續透過多面向的文化政策，積極支持演藝事業的發展，全力建設「演藝之都」，讓文化成為澳門經濟新動力，發揮澳門作為「以中華文化為主流、多元文化共存的交流合作基地」的作用及「文化+」的聯動效應。
其他報道
David Webb增持明輝國際 「這不僅僅是一個垃圾生意」
東亞證券調低金沙目標價至22.3元 瑞銀：銀娛預期業界競爭轉穩定
研究：港人將工作靈活性放首位 76%認為每周5天回辦公室有損健康
OneDegree寵物CEO Plan年度賠償限額提升至10萬元
Jobsdb by SEEK伙內地平台 推中港跨境招聘產品及服務