該集團指，目前正在其專業顧問的協助下考慮供股的條款。暫時預期每五股供一股，例已發行股份總數預期將增加不超過50%。供股價預期將參考市場價格，及緊接供股前的一段時間的平均收市價；財務表現；資金需求；及市場情況釐定。造價料將較6月14日收市價0.255元之基礎上有一定溢價，溢價比例預期不超過30%。

根據上市規則，理論攤薄影響將低於25%。該公司預期是次供股將按非包銷基準進行。目前供股的初步條款仍屬初步和暫定的性質，並可能在未來進行時予以修訂。

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