老虎國際首席財務官曾慶飛表示，不少投資者對參與虛擬資產投資興趣與日俱增，很多投資者在資產配置時，不僅持有虛擬資產，也持有股票、基金等資產。老虎證券希望為全港投資者提供一個安心、便捷、高性價比的平台，可省去在不同平台開設不同帳戶的操作，亦可提高資金使用效率，比如當股市有重大事件發生時，客戶可賣出虛擬資產後立即開倉證券交易，把握機會。

老虎證券今年1月獲證監會提升其第一類牌照條件，5月初向本地專業投資者開放虛擬資產交易服務。零售投資者與專業投資者收費一致，均為交易虛擬資產的佣金為交易額的0.2%，並豁免託管費。虛擬資產為即時結算，可24小時進行交易。

其他報道

武漢有機控股暗盤收報升超七成 每手帳面賺近2000元

首佳科技擬溢價五供一集資並不設包銷 料集資逾億元

澳門建容載5萬人戶外表演區明年投入使用 鄰近上葡京、葡京人

勝利證券與VSG簽諒解備忘錄 推動合規虛擬資產基金建設

大家樂：4至5月同店錄單位數跌幅 未有加價計劃

南方航空5月客運運力按年升12% 國際客運力升逾1倍

蘋果據報擬為 iPhone 17 系列開發更薄機型

TVB《東張西望》去年底一報道被裁定不公平 遭通訊局警告

巴郡減持比亞迪 持股量降至6.9%

David Webb增持明輝國際 「這不僅僅是一個垃圾生意」

東亞證券調低金沙目標價至22.3元 瑞銀：銀娛預期業界競爭轉穩定

證監會禁止夏寶均重投業界12個月

大灣區航空7月開辦海口定期航班

全日沽空金額減12% 騰訊沽空減21%

武漢有機控股暗盤開報高招股價近五成

香港快運：乘客漸漸適應新行李規則 暫沒收到很大投訴

恒指收市跌5點 見個半月收市新低 成交963億 兩個月最少

研究：港人將工作靈活性放首位 76%認為每周5天回辦公室有損健康

OneDegree寵物CEO Plan年度賠償限額提升至10萬元

東亞證券：內地電力改革預期增 利好新能源發電股

Jobsdb by SEEK伙內地平台 推中港跨境招聘產品及服務

WeChat Pay HK 與香港多家商戶合作掃碼有禮

滬指以近日中低位收市 創板指守穩18800點

全球生活成本最高城市 香港蟬聯榜首 新加坡居次