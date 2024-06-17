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老虎證券向港零售投資者推出虛擬資產交易服務

老虎國際（美：TIGR）宣布，老虎證券獲香港證監會批准升級牌照，正式將虛擬資產交易服務拓展至香港零售投資者。全港零售投資者已可通過老虎證券投資旗艦平台Tiger Trade、交易包括比特幣（BTC）‵以太幣（ETH），以及股票、期權、期貨、美國國債、基金等各類全球資產。

老虎國際首席財務官曾慶飛表示，不少投資者對參與虛擬資產投資興趣與日俱增，很多投資者在資產配置時，不僅持有虛擬資產，也持有股票、基金等資產。老虎證券希望為全港投資者提供一個安心、便捷、高性價比的平台，可省去在不同平台開設不同帳戶的操作，亦可提高資金使用效率，比如當股市有重大事件發生時，客戶可賣出虛擬資產後立即開倉證券交易，把握機會。

老虎證券今年1月獲證監會提升其第一類牌照條件，5月初向本地專業投資者開放虛擬資產交易服務。零售投資者與專業投資者收費一致，均為交易虛擬資產的佣金為交易額的0.2%，並豁免託管費。虛擬資產為即時結算，可24小時進行交易。

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