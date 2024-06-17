是次配售的16.25億股新股，佔公司已發行股本的22.49%，或擴大後股本的18.36%。

融德投資為珠光控股控股股東，於今日公告日期持有公司近39.61億股，或54.81%權益﹔在交易完成後，融德投資持股將升至近55.86億股或63.11%權益。

融德投資由主席兼執董朱慶凇實益擁有34.06%權益，副主席兼執董廖騰佳是融德投資的唯一董事及實益擁有融德投資的36%權益。而執董朱沐之則實益擁有融德投資的29.94%權益。

今次配售將於股東特別大會上尋求獨立股東批准，以考慮並酌情批准認購協議及其項下擬進行的交易。

集團指，在2021年10月28日控股股東融德投資與公司訂立貸款協議，同意向公司提供總本金額為3.25億元之貸款， 按年利率12%計息。相關貸款將於今年10月27日到期。於認購協議日期，珠光控股未償還貸款本金總額及其所有應計利息為4.28億元。訂約方同意認購價於完成時按資本化方式結付，顯示控股股東對集團長期發展的信心及支持。

經考慮資本化將緩解集團償還貸款的壓力，就此改善其流動資金；降低集團的資產負債比率；為集團未來業務發展保留現金流；及加強財務狀況﹔資本化為提高集團財務狀況及營運資金最有效及適當的方法，可提升集團的資本基礎及減少集團債務，而認購協議之條款及其項下擬進行之交易屬公平合理，並符合股東整體利益。