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標指納指再創新高 道指升188點

美債息上升，債息倒掛個別發展，美2年期10年期債息倒掛，近半年最闊，金龍指數續跌，美股上升，標指納指再創即市及收市新高。標普500指數創今年第30個紀錄新高，花旗等上調年末目標價，但對冲基金的心態愈來愈謹慎。費城聯儲行長Harker表示，基於目前的預測，今年減息一次是合適的，希望再看到幾個月通脹改善的跡象。國際貨幣基金組織數據顯示，2021-23年期間美國吸引了全球近三分之一跨境投資，中國佔比下降逾一半至3%。據彭博匯編的數據，截至6月14日當周，美國上市的新興市場股票和債券ETF資金流入勢頭暫歇，其中中國市場ETF錄得最大資金外流。

道瓊斯工業平均指數收漲188點，升幅0.49%，報38778點。標普500指數收漲41點，升幅0.77%，報5473點。納斯達克綜合指數收漲168點，或0.96%，報17857點。

微軟升1.31%，報448.37美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻38點，而聯合健康跌1.59%，報489.23元，拖累道指51點。

科技股方面，蘋果收市報216.67元，升1.96%，谷歌母公司Alphabet收市報177.24元，升0.25%，亞馬遜收市報184.06元，升0.21%，Facebook收市報506.63元，升0.48%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.09%，報511點。德國DAX指數收漲0.37%，報18068點；法國CAC 40指數漲0.92%，報7571點；英國富時100指數收跌0.06%，報8142點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.05%，報6048點。

美國2年期債息曾升最多1.34%，是6月7日後最大升幅，當日升幅為3.49%。高見4.7676厘，是6月12日4.8425厘後最高。收市報4.7655厘，是6月11日後收市新高，當日報4.834厘。連升2日，累計升0.0686厘，對上一次連升2日是6月7日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是5月23日。

美國10年期債息曾升最多1.7%，是6月7日後最大升幅，當日升幅為3.42%。高見4.2925厘，是6月13日4.3257厘後最高。收市報4.2809厘，是6月12日後收市新高，當日報4.316厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至49.447基點，是2023年12月22日49.601點後最闊。收市報48.67基點，是2023年12月20日後收市新低，當日報48.813基點。連跌5日，累計跌7.12點，對上一次連跌5日是5月24日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是5月15日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至109.797基點，是6月13日107.315基點後最窄。收市報111.224基點，是6月12日後收市最窄，當日報108.368基點。

金龍指數曾跌最多0.99%，是6月14日後最大跌幅，當日跌幅為1.67%。低見5991.87點，是4月22日5824.13點後最低。收市報6048.76點，是4月22日後收市新低，當日報5954.16點。連跌2日，累計跌95.82點，對上一次連跌2日是6月12日。連續第5日陰燭，對上一次連續第5日陰燭是5月24日。

道指曾升最多0.65%，是6月12日後最大升幅，當日升幅為0.96%。高見38839.88點，是6月12日39120.26點後最高。收市報38778.1點，是6月10日後收市新高，當日報38868.04點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月5日。

標指曾升最多1.05%，是6月12日後最大升幅，當日升幅為1.34%。高見5488.5點，創上市新高。收報5473.23點，升0.77%，創收市價計新高。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月10日。

納指曾升最多1.4%，是6月12日後最大升幅，當日升幅為2.2%。高見17935.98點，創上市新高。收報17857.02點，升0.95%，創收市價計新高。連升6日，累計升723.89點，對上一次連升6日是1月25日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是6月10日。

 

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