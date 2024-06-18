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港股ADR升91點 夜期高水82點 武漢有機上市 美期亞股上升

美股向上，港股ADR升91點或0.51%，報點，即月恒指夜期升70點，報18018點，夜期高水82點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.64%，折合報382.09元；阿里巴巴（9988）升1.63%，折合報72.78元；美團（3690）升3.06%，折合報117.04元；匯控（0005）升1.11%，折合報68.26元；建行（0939）升1.75%，折合報5.54元。

道期現升0.137%；標期現升0.06%；納期現跌0.01%。日本東證指數現升0.78%；韓國KOSPI指數現升0.82%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.63%。

VIX指數隔晚升0.71%或0.09點，報12.75點。

紐油現升0.04%或0.04美元，報80.37美元；布油現升0.13%或0.1美元，報84.36美元；金價現升0.23%或5.49美元，報2324.63美元；LME 銅期貨隔晚跌0.78%或76美元，報9665.5美元。比特幣現跌0.2%或133.3美元，報66242.24美元；美國10年期債息現跌0.27%或0.0117厘，報4.2692厘。

今日焦點股份可留意：

武漢有機（2881）上市，定價5.5元。

多間公司最快今日公布業績，包括，中國通才教育（2175）、健倍苗苗（2161）、嘉創地產（2421）、特海國際（9658）、長江製衣（0294）、YGM TRADING（0375）

天璽曜11（1010）仍不知行政總裁去向，業務暫未受影響。

東方航空（0670）5月客運力按年升16%，旅客周轉量升34%。

新創建（0659）：人民幣借貸利率較港元低，擬發50億熊貓債。

東亞證券調低長建（1038）目標價至50元，收購利估值上升。

景福集團（0280）上財年多賺7.2%至8520萬，末期息2.6仙。

美高梅（2282）擬配售美元優先票據再融資。

筆客遠東（0752）發盈喜，料全年股東應佔溢利最多增加90%。

首佳科技（0103）擬溢價五供一集資並不設包銷，料集資逾億元。

勝利證券（8540）與VSG簽諒解備忘錄 推動合規虛擬資產基金建設。

國泰（0293）旗下香港快運：乘客漸漸適應新行李規則，暫沒收到很大投訴。安盛與快運合作推旅遊保，指定日本城市可遙距視像診症。

大家樂（0341）：4至5月同店錄單位數跌幅，未有加價計劃。

南方航空（1055）5月客運運力按年升12%，國際客運力升逾1倍。

TVB（0511）《東張西望》去年底一報道被裁定不公平，遭通訊局警告。

巴郡減持比亞迪（1211），持股量降至6.9%。

David Webb增持明輝國際（3828），「這不僅僅是一個垃圾生意」。

東亞證券調低金沙（1928）目標價至22.3元，瑞銀：銀娛預期業界競爭轉穩定。

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