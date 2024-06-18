恒指今早高開25點或0.15%，報17961點，大市成交金額14億元；國指今早高開8點或0.13%，報6381點。恒生科技指數開市報3718點，升0.26%。上升股份比例為7.87%，下跌為3.77%，無升跌為88.35%。