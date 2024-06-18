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恒指高開25點 科指升0.26% 武漢有機上市升79%

恒指今早高開25點或0.15%，報17961點，大市成交金額14億元；國指今早高開8點或0.13%，報6381點。恒生科技指數開市報3718點，升0.26%。上升股份比例為7.87%，下跌為3.77%，無升跌為88.35%。

藍籌33隻升，20隻下跌，29隻無升跌。宏橋（1378）升1.69%，報12元，是升幅最大的藍籌，中石油（0857）跌2.27%，報7.31元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，8隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報122.5元，升4.17%；跌幅最大的是理想（2015）見52周低72.45元，開市報72.45元，跌1.29%。

恒指上試50天線(17975.25點)。科指上試50天線(3731.76點)。

武漢有機（2881）上市，定價5.5元。開市報9.88元，升79.64%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國通才教育（2175）停牌。健倍苗苗（2161）無成交，報0.94元。嘉創地產（2421）無成交，報0.69元。特海國際（9658）無成交，報13.8元。長江製衣（0294）無成交，報1.3元。YGM TRADING（0375）無成交，報0.98元。

天璽曜11（1010）仍不知行政總裁去向，業務暫未受影響。無成交，報0.425元。

東方航空（0670）5月客運力按年升16%，旅客周轉量升34%。開市報2.13元，升0.47%。

新創建（0659）：人民幣借貸利率較港元低，擬發50億熊貓債。無成交，報6.87元。

東亞證券調低長建（1038）目標價至50元，收購利估值上升。開市報43.75元，升0.69%。

景福集團（0280）上財年多賺7.2%至8520萬，末期息2.6仙。開市報0.415元，跌4.6%。

美高梅（2282）擬配售美元優先票據再融資。開市報13.14元，升0.77%。

筆客遠東（0752）發盈喜，料全年股東應佔溢利最多增加90%。開市報1.75元，升3.55%。

首佳科技（0103）擬溢價五供一集資並不設包銷，料集資逾億元。開市報0.255元，無升跌。

勝利證券（8540）與VSG簽諒解備忘錄 推動合規虛擬資產基金建設。無成交，報3.18元。

國泰（0293）旗下香港快運：乘客漸漸適應新行李規則，暫沒收到很大投訴。安盛與快運合作推旅遊保，指定日本城市可遙距視像診症。開市報8.12元，升0.25%。

大家樂（0341）：4至5月同店錄單位數跌幅，未有加價計劃。開市報8.75元，升0.81%。

南方航空（1055）5月客運運力按年升12%，國際客運力升逾1倍。開市報3.09元，升0.65%。

TVB（0511）《東張西望》去年底一報道被裁定不公平，遭通訊局警告。無成交，報3.28元。

巴郡減持比亞迪（1211），持股量降至6.9%。開市報233元，跌0.17%。

David Webb增持明輝國際（3828），「這不僅僅是一個垃圾生意」。開市報0.71元，升1.43%。

東亞證券調低金沙（1928）目標價至22.3元，瑞銀：銀娛預期業界競爭轉穩定。開市報17.78元，升0.57%。

破頂股表現

破頂股包括，廸生創建（0113）創52周高，見5.95元，開市報5.95元，升0.85%；迪生創建（0113）創52周高，見5.95元，開市報5.95元，升0.85%；晨訊科技（2000）創52周高，見0.39元，開市報0.39元，升2.63%；長城天下（2948）無成交，報0.7元；帝王實業控股股權（2949）無成交，報0.3元。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括安領國際（1410）低見0.285元，開市報0.285元，跌5%；歌禮製藥－Ｂ（1672）低見0.95元，開市報0.95元，跌2.06%；德斯控股（8437）低見0.026元，開市報0.026元，跌7.14%。

創52周低，包括，理想（2015）低見72.45元，開市報72.45元，跌1.29%；百度（9888）低見89.9元，開市報89.9元，跌0.83%。

異動股

上升異動股，包括，武漢有機（2881）開市報9.88元，升79.64%；太和控股（0718）開市報0.035元，升12.9%；富銀融資股份（8452）開市報0.71元，升10.94%；稀鎂科技（0601）開市報0.088元，升10%；珠光控股（1176）開市報0.178元，升7.88%；京基金融國際（1468）開市報0.208元，升7.77%；廣聯工程控股（1413）開市報0.225元，升7.66%；康特隆（1912）開市報0.089元，升7.23%；天潤雲（2167）開市報2.5元，升6.38%。

下跌異動股，包括，天彩控股（3882）見52周低0.54元，開市報0.54元，跌11.48%；中核國際（2302）開市報2.36元，跌9.92%；德斯控股（8437）創上市新低，見0.026元，開市報0.026元，跌7.14%；EDA集團（2505）開市報3.54元，跌6.35%；聯康生物科技集團（0690）開市報0.063元，跌5.97%；雲工場（2512）開市報3.82元，跌5.91%；安領國際（1410）創上市新低，見0.285元，開市報0.285元，跌5%；金融街物業（1502）開市報2.32元，跌4.92%；中國食品（0506）開市報2.93元，跌4.87%；鑫苑服務（1895）開市報0.4元，跌4.76%。

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