港元現報7.8089元升值16點子，曾貶值最多4點子，報7.8109元，亦曾升值最多18點子，報7.8087元，是6月13日7.8077元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌3.96點子至3.86036%，是2024年6月12日後最低；1星期HIBOR升0.82點子至4.02625%；2星期HIBOR升6.8點子至4.49685%，是3月28日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報4.73387%；6個月期HIBOR無升跌報4.80952%；12個月期HIBOR跌0.13點子至4.98512%。

美元指數現報105.413升值0.093點或0.09%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.4464%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9376%，終止連續2日收窄，利差是2024年6月06日後最闊，當日差距為-0.9401%。

對上一次終止連續2日收窄，是2024年6月10日，當日利差報-0.933%。

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