隔晚美股上升，標指納指再創新高，亞股今早普遍向上，MSCI亞太指數邁向逾一周來最大漲幅，台積電推動台股再創紀錄新高，A股亦向上，恒指則暫連跌3日，但未跌穿上日低位。科指早段亦隨外圍升最多1.14%，見4日高。