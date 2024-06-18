隔晚美股上升，標指納指再創新高，亞股今早普遍向上，MSCI亞太指數邁向逾一周來最大漲幅，台積電推動台股再創紀錄新高，A股亦向上，恒指則暫連跌3日，但未跌穿上日低位。科指早段亦隨外圍升最多1.14%，見4日高。
恒指今早高開25點，高位升107點，低位跌65點，高低波幅173點。上升股份比例為22.19%，下跌為27.5%，無升跌為50.29%。
恒指半日跌33點或0.18%，報17903點，大市成交金額494億元；國指跌6點或0.1%，報6366點。恒生科技指數收報3703點，跌0.16%。
藍籌股成交金額235.24億元，佔大市成交47.61%；科指成份股成交金額108億元，佔大市成交21.86%；國指成份股成交金額199.57億元，佔大市成交40.39%。
24隻雙櫃台股，總成交0.25億元人民幣，相當於約0.27億港元，佔大市成交的0.05%。
窩輪及牛熊證成交金額減少31.67%，至59.38億元，佔大市成交12%。牛熊證成交金額23.64億元，減少46.12%；窩輪成交金額35.74億元，減少16.93%。
藍籌33隻升，46隻下跌，3隻無升跌。舜宇（2382）升4.62%，收報52.05元，是升幅最大的藍籌，網易（9999）跌3.51%，收報140.1元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股14隻升，14隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）收報52.05元，升4.62%；跌幅最大的是網易（9999）收報140.1元，跌3.51%。
恒指50天線(17974.07點)得而復失。科指受制10天線(3752.33點)，50天線(3731.46點)得而復失。
北水南下合計淨流入34.57億元，較上日減少8.54%，連續第23日流入，累計流入1116.75億元，對上一次連續23日淨流入是5月6日。
打風不停市︱李家超更正：港交所（0388）9月23日起實施惡劣天氣下不停市安排。收報257.8元，跌0.62%。
京基金融國際（1468）溢價29.5%配股 籌2.4億。收報0.204元，升5.7%。
紫金（2899）發20億美元可轉債 及折讓5%配股籌38億。收報15.9元，跌2.57%。
武漢有機（2881）上市，定價5.5元。收報10元，升81.82%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國通才教育（2175）停牌。健倍苗苗（2161）收報0.94元，無升跌。嘉創地產（2421）平上市低位0.63元，收報0.67元，跌2.9%。特海國際（9658）收報13.44元，跌2.61%。長江製衣（0294）收報1.16元，跌10.77%。YGM TRADING（0375）收報0.98元，無升跌。
天璽曜11（1010）仍不知行政總裁去向，業務暫未受影響。收報0.425元，無升跌。
東方航空（0670）5月客運力按年升16%，旅客周轉量升34%。收報2.1元，跌0.94%。
新創建（0659）：人民幣借貸利率較港元低，擬發50億熊貓債。收報6.98元，升1.6%。
東亞證券調低長建（1038）目標價至50元，收購利估值上升。收報43.2元，跌0.58%。
景福集團（0280）上財年多賺7.2%至8520萬，末期息2.6仙。收報0.395元，跌9.2%。
美高梅（2282）擬配售美元優先票據再融資。收報13.16元，升0.92%。
筆客遠東（0752）發盈喜，料全年股東應佔溢利最多增加90%。收報1.69元，無升跌。
首佳科技（0103）擬溢價五供一集資並不設包銷，料集資逾億元。收報0.25元，跌1.96%。
勝利證券（8540）與VSG簽諒解備忘錄 推動合規虛擬資產基金建設。收報3.18元，無升跌。
國泰（0293）旗下香港快運：乘客漸漸適應新行李規則，暫沒收到很大投訴。安盛與快運合作推旅遊保，指定日本城市可遙距視像診症。收報8.13元，升0.37%。
大家樂（0341）：4至5月同店錄單位數跌幅，未有加價計劃。收報8.67元，跌0.12%。
南方航空（1055）5月客運運力按年升12%，國際客運力升逾1倍。收報3.11元，升1.3%。
TVB（0511）《東張西望》去年底一報道被裁定不公平，遭通訊局警告。收報3.3元，升0.61%。
巴郡減持比亞迪（1211），持股量降至6.9%。收報233.2元，跌0.09%。
David Webb增持明輝國際（3828），「這不僅僅是一個垃圾生意」。收報0.71元，升1.43%。
東亞證券調低金沙（1928）目標價至22.3元，瑞銀：銀娛預期業界競爭轉穩定。收報17.7元，升0.11%。
破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見24.8元，收報24.35元，升0.83%；匯聚科技（1729）創上市新高，見3.31元，收報3.28元，升7.89%；智紡國際控股（8521）創上市新高，見0.98元，收報0.93元，無升跌；GHW INTL（9933）創上市新高，見1.85元，收報1.6元，跌5.88%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見32.56元，收報32.56元，升0.99%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見378.7元，收報378.7元，升1.2%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8853.25元，收報8853.25元，升0.04%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1248元，收報1248元，升0.73%；富邦富時台灣（3021）創上市新高，見8.25元，收報8.25元，升1.48%；Ａ南方元宇宙（3034）創上市新高，見8.74元，收報8.74元，升0.98%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1119.7元，收報1119元，升0.02%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見15.93元，收報15.9元，升0.95%；安碩ＭＳ台灣（3074）創上市新高，見218.3元，收報218.3元，升0.83%；華夏納指（3086）創上市新高，見40.48元，收報40.46元，升1.2%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見26.62元，收報26.62元，升2.46%；Ａ三星亞太元宇宙（3172）創上市新高，見15.99元，收報15.99元，升0.82%；安碩ＭＳ台灣－Ｕ（9074）創上市新高，見27.98元，收報27.96元，升1.38%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見13.16元，收報12.68元，跌2.91%；長久股份（6959）創上市新高，見106.9元，收報102.1元，升3.87%；鴻騰（6088）創52周高，見3.28元，收報3.23元，升9.12%；瑞聲（2018）創52周高，見33.25元，收報32.95元，升4.27%；比亞迪電子（0285）創52周高，見41.05元，收報39.9元，升0.88%；廸生創建（0113）創52周高，見6.33元，收報6.15元，升4.24%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.91元，收報0.89元，升7.23%；迪生創建（0113）創52周高，見6.33元，收報6.15元，升4.24%；ＧＢＡ集團（0261）創52周高，見0.52元，收報0.495元，升1.02%。
破頂指數成份股包括，比亞迪電子（0285）創52周高，見41.05元，收報39.9元，升0.88%。
21隻股份創上市新低，其中十隻包括，九毛九（9922）低見4.14元，收報4.16元，跌4.37%；北方礦業（0433）低見0.031元，收報0.033元，跌5.71%；安領國際（1410）低見0.28元，收報0.285元，跌5%；方達控股（1521）低見0.94元，收報0.95元，跌2.06%；歌禮製藥－Ｂ（1672）低見0.95元，收報0.97元，無升跌；正通汽車（1728）低見0.2元，收報0.208元，跌5.02%；微創腦科學（2172）低見7.2元，收報7.21元，跌3.74%；微泰醫療－Ｂ（2235）低見3.12元，收報3.43元，跌6.54%；聖諾醫藥－Ｂ（2257）低見5.57元，收報5.59元，跌4.28%；知乎－Ｗ（2390）低見7.4元，收報7.46元，跌0.67%。
35隻股份創52周低，其中十隻包括，周生生（0116）低見7.44元，收報7.44元，跌1.2%；東方表行集團（0398）低見3.3元，收報3.31元，跌1.19%；理想（2015）低見70.9元，收報71.05元，跌3.2%；大快活（0052）低見7.85元，收報7.94元，跌0.38%；百度（9888）低見88.4元，收報88.6元，跌2.26%；百度 （9888）低見88.4元，收報88.6元，跌2.26%；藥明康德（2359）低見31.8元，收報31.85元，跌2.6%；大快活集團（0052）低見7.85元，收報7.94元，跌0.38%；HERALD HOLD（0114）低見0.4元，收報0.425元，跌4.49%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.53元，收報0.53元，跌3.64%。
異動股
上升異動股，包括，致浩達控股（1707）收報0.17元，升193.1%；武漢有機（2881），收報10元，升81.82%；神通機器人教育（8206）收報0.022元，升29.41%；中食民安（8283）收報0.098元，升25.64%；新華通訊頻媒（0309）創52周高，見0.099元，收報0.082元，升22.39%；數科集團（2350）收報0.445元，升21.92%；中國城市基礎設施（2349）收報0.063元，升21.15%；彩虹新能源（0438）收報4元，升16.62%；YEAH YEAH GROUP（8082）創52周高，見0.1元，收報0.093元，升16.25%；智中國際（6063）創52周高，見0.3元，收報0.295元，升15.69%；皇冠環球集團（0727）收報0.12元，升15.38%。
下跌異動股，包括，天元醫療（0557）收報0.68元，跌24.44%；CLASSIFIED GP（8232）收報0.335元，跌19.28%；皓文控股（8019）見52周低0.178元，收報0.178元，跌19.09%；吉星新能源（3395）平上市低位0.161元，收報0.161元，跌14.81%；港灣數字（0913）收報0.405元，跌14.74%；中國水業集團（1129）收報0.116元，跌14.07%；富銀融資股份（8452）收報0.55元，跌14.06%；中國國家文化產業（0745）收報0.141元，跌14.02%；榮智控股（6080）平上市低位0.042元，收報0.043元，跌14%；遊萊互動（2022）收報0.108元，跌13.6%；EDA集團（2505）收報3.27元，跌13.49%。
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