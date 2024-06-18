鄭懷武引述中海物業管理層指，投資者基於公司擁有淨現金的強勁資產負債表，對三月份公佈的2023財年派息失望，股價在業績出爐日亦大跌25%。管理層表示理解投資者的擔憂，並在內部研究了如何滿足投資者對更高股息的期望。該行相信，當2024年8月公布中期結果時，中海物業可能會將其股息支付從30%提高到35%。

中海物業管理層最近亦更新了其業務運營情況。在2024年首五月中在管面積升約1000萬平方米，令其整體在管面積總量達到4.1億平方米。合約管理面積方面，首五月中增加了約2000萬平方米，約佔其全年1億平方米目標的20%。

對於增值服務（VAS）方面，中海物業在首五月錄得低雙位數的價值增長，毛利率則略高於20%，該行認為這主要是由社區增值服務的增長驅動，因為開發商的增值服務仍然因房地產銷售疲軟而疲弱，首五月的基本物業管理毛利率則約為14%。

併購方面，該行指儘管截至2023年底，其淨現金為50億元人民幣，但管理層表示，由於前景的不確定性，COPL在短期內不會尋求併購，儘管併購定價比前幾年合理得多。

管理層又交出指引，中海物業的目標是在2024至26財年實現核心淨利潤複合增長15至20%，較之前業績所提及的更具體，其驅動因素是其當前投資組合的年增長率約10%，第三方增張則每年達5至10%。

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