恒生旗下恒生指數公司將與數碼港合作成立全港首個指數創新實驗室。恒生指數公司將與數碼港社群成員合作，探索以人工智能、自然語言處理等最新技術更精準地處理數據，加速開發精密指數，為市場提供更多元指數選擇。

中小企數碼轉型方面，恒生和數碼港將提供一站式的金融和數碼諮詢服務，包括數碼支付、 線上市場推廣、數碼物流等解決方案，以協助中小企業進行數碼轉型。至於綠色金融與科技，雙方將共同推動綠色科技發展，包括提供平台支持數碼港社群成員的概念驗證項目，以及提供可持續金融方案。

最後，恒生和數碼港將加強培育創新科技人才，例如增加參與數碼港的實習計劃及人才培訓計劃，並與數碼港共同舉辦交流及研討會等活動。

恒生自2021年與數碼港展開策略合作，以公私合作模式向數碼港社群成員提供支持和協助，至今雙方共同開發及推出超過40個創新科技項目。

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