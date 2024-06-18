劉大昌指，香港今年上半年IPO市場共錄得27宗上市項目，集資116億元，集資額及數量按年減少35%及15%。不過都有注意到今年上半年各月正在處理的上市申請宗數錄得上升趨勢，且中國證監會近日公布了五項措施，當中包括鼓勵內地領先企業赴港上市，且A股IPO活動在中國證券管理委員會重質不重量的策略下有所放緩，相信亦會有A股上市申請人有意轉赴香港集資。在種種因素下，劉大昌對今年下半年香港IPO活動仍持樂觀態度，認為香港IPO活動有望下半年回升。

劉大昌補充，在高息環境下全球IPO集資數額均偏小，難以預測下半年是否會有大型IPO來港集資。關於今日香港政府宣布惡劣天氣不停市的安排，劉大昌認為對香港IPO市場的影響不大。

至於A股IPO市場，畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀表示，雖然短期內A股IPO活動在中國證券監督管理委員會重質不重量的策略下有所放緩，但長遠而言，相信有助於增強投資者信心及促進A股市場的穩定和增長。

朱雅儀指，2024年上半年基礎設施/房地產位列集資額榜首，這主要因為前十大IPO中有五家是專注於物流中心、購物中心和租賃住房的房地產投資信託基金（REITs）。科技、媒體及電訊（TMT）以及工業市場分別位列第二和第三，可見創新科技和先進製造業仍然是A股市場監管機構和投資者關注的焦點。

2024年上半年，A股證券交易所共錄得 52 宗上市項目，集資 565 億人民幣，集資額及數量分別較2023年同期減少約 75%及 70%。

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