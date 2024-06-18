受訪的525名僱主中，37%預算未來3個月將增加人手，29%表示會縮減人手；32%表示未有計劃在來季調整現時員工數目。經季節性調整的數據顯示，來季就業展望指數為+8%，按季跌7個百分點。

萬寶盛華大中華（2180）高級副總裁徐玉珊表示，香港7個行業，除了運輸及物流業以外，就業前景指數持續維持在正數，反映香港整體就業前景依然穩定，惟僱主的招聘意欲正轉趨保守。

徐指出，由於國際經濟環境持續衰退，加上愈來愈多港人上北上消費，香港經濟環境正面臨一定壓力，令僱主在增聘人手方面變得更加審慎。

資訊科技業錄得就業展望指數+32%，屬各行業中最高。徐認為，愈來愈多資訊科技企業正在應用AI。根據萬寶盛華最新的人工智能使用調查數據，在香港的525間受訪企業中，52%已經採用了AI工具，而25%的企業更表示將會在未來1年內應用AI技術。人工智能技術的普及，導致資訊科技業對於人工智能、機器學習及大數據等新興技術人才的需求量有所增加。

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