moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

調查：37%受訪港僱主第三季計劃增加人手

人力資源公司ManpowerGroup香港公布最新「就業展望調查」報告，結果顯示本港僱主預期今年第三季增加員工意願正面，惟轉趨保守。今年第三季全球淨就業展望指數為+22%，而香港的來季淨就業展望指數-8%，低全球指數14個百分點。

受訪的525名僱主中，37%預算未來3個月將增加人手，29%表示會縮減人手；32%表示未有計劃在來季調整現時員工數目。經季節性調整的數據顯示，來季就業展望指數為+8%，按季跌7個百分點。

萬寶盛華大中華（2180）高級副總裁徐玉珊表示，香港7個行業，除了運輸及物流業以外，就業前景指數持續維持在正數，反映香港整體就業前景依然穩定，惟僱主的招聘意欲正轉趨保守。

徐指出，由於國際經濟環境持續衰退，加上愈來愈多港人上北上消費，香港經濟環境正面臨一定壓力，令僱主在增聘人手方面變得更加審慎。

資訊科技業錄得就業展望指數+32%，屬各行業中最高。徐認為，愈來愈多資訊科技企業正在應用AI。根據萬寶盛華最新的人工智能使用調查數據，在香港的525間受訪企業中，52%已經採用了AI工具，而25%的企業更表示將會在未來1年內應用AI技術。人工智能技術的普及，導致資訊科技業對於人工智能、機器學習及大數據等新興技術人才的需求量有所增加。

 

其他報道

住建部︰加大對湖南樓市政策、資金支持力度 有序推進城市更新等

恒生伙數碼港成立指數創新實驗室 冀以AI加速開發精密指數

銀河國際證券：中海物業中期息或加碼 派息比率增至35%

【有片：埋身擊】商品貨幣走勢反覆 投資者待美減息才有機會買入

馬斯克回應黃仁勳：未來人形機械人普及程度將是汽車十倍

半日沽空金額減9% 紫金沽空增6倍

和嘉控股被信達追討2.8億債務及利息

恒指半日跌33點 科指跌0.16% 50天線得而復失 武漢有機半日升81%

滬深三大指數半日向上 滬指升0.36%

打風不停市︱許正宇下午四時半開記者會 交代惡劣天氣下開市安排

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR創兩個半月高

香港世界競爭力上升兩級至第5位 新加坡登榜首

蘋果結束Pay Later項目

中國證券報：本月LPR大機會保持不變

打風不停市︱港交所9月23日起實施惡劣天氣下不停市安排