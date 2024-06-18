汪濤指出，儘管5月中旬以來房地產政策明顯放鬆，但6月上半月主要城市的新房銷售仍同比下跌，整體二手房掛牌量居高不下。

除了推進去庫存之外，政府正在擴大房地產融資協調「白名單」機制，推動保交樓。此外，自5月以來，政府債券發行和財政政策支持逐步加碼，這應有助於支撐基建投資和整體信貸增長。不過考慮到地方隱性債務持續受限，瑞銀預計2024年基建投資增速將較2023年放緩。

該行預計人行年內不會降低MLF利率，但隨著銀行存款利率進一步下調，LPR利率可能會下調10至20個基點。如果經濟增長動能不及預期、房地產活動進一步走弱，瑞銀認為7月政治局會議或之後可能推出更多政策支持措施。

其他報道

住建部︰加大對湖南樓市政策、資金支持力度 有序推進城市更新等

恒生伙數碼港成立指數創新實驗室 冀以AI加速開發精密指數

銀河國際證券：中海物業中期息或加碼 派息比率增至35%

【有片：埋身擊】商品貨幣走勢反覆 投資者待美減息才有機會買入

馬斯克回應黃仁勳：未來人形機械人普及程度將是汽車十倍

半日沽空金額減9% 紫金沽空增6倍

和嘉控股被信達追討2.8億債務及利息

恒指半日跌33點 科指跌0.16% 50天線得而復失 武漢有機半日升81%

滬深三大指數半日向上 滬指升0.36%

打風不停市︱許正宇下午四時半開記者會 交代惡劣天氣下開市安排

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR創兩個半月高

香港世界競爭力上升兩級至第5位 新加坡登榜首

蘋果結束Pay Later項目

中國證券報：本月LPR大機會保持不變

打風不停市︱港交所9月23日起實施惡劣天氣下不停市安排

京基金融國際溢價29.5%配股 籌2.4億

紫金發20億美元可轉債 及折讓5%配股籌38億

滬深三大指數低開 人行進行860億人幣逆回購

恒指高開25點 科指升0.26% 武漢有機上市升79%

港股ADR升91點 夜期高水82點 武漢有機上市 美期亞股上升

標指納指再創新高 道指升188點

北水增持京基金融國際 減持萬科