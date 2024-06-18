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瑞銀汪濤：內地刺激樓市政策效果正減弱 料LPR利率下調最多20個基點

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，近期提振購房需求的政策可能需要一定時間見效，惟其效果可能在逐步減弱，為進一步推動房地產去庫存，瑞銀認為人行可能會進一步增加再貸款規模、並降低其利率，LPR利率可能會下調10至20個基點。

汪濤指出，儘管5月中旬以來房地產政策明顯放鬆，但6月上半月主要城市的新房銷售仍同比下跌，整體二手房掛牌量居高不下。

除了推進去庫存之外，政府正在擴大房地產融資協調「白名單」機制，推動保交樓。此外，自5月以來，政府債券發行和財政政策支持逐步加碼，這應有助於支撐基建投資和整體信貸增長。不過考慮到地方隱性債務持續受限，瑞銀預計2024年基建投資增速將較2023年放緩。

該行預計人行年內不會降低MLF利率，但隨著銀行存款利率進一步下調，LPR利率可能會下調10至20個基點。如果經濟增長動能不及預期、房地產活動進一步走弱，瑞銀認為7月政治局會議或之後可能推出更多政策支持措施。

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