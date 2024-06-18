負責人表示，更多品牌已使用數字人服務進行直播，累計已服務超過5000家品牌商，帶動近100億元人民幣的商品成交金額（GMV）；數字人直播成本僅為真人主播成本的10%，幫助直播轉化率超過30%。

京東消費及產業發展研究院劉琦指出，今年618廣東省成爲全國消費力最高的省份，京東物流（2618）持續投入發展西藏，該地區亦成為消費力增長最快省份。

此外，集團今日正式發布京東Apple Vision Pro應用程式詳情，今起開放體驗，6月28日隨着國內首批Vision Pro上市發布，以升級用戶的購物體驗。

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