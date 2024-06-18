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ZA Bank 推出股票回贈計劃「StockBack」

ZA Bank 宣布推出股票回贈計劃 StockBack，用戶可於每次買入美股後免費抽知名美股。

由現時至2024年12月31日，ZA Bank 用戶每成功買入一筆美股，將自動獲得一次 StockBack。用戶只需在24小時內登入活動專屬頁面並打開盲盒，即可獲贈1張「指定美股兌換券」。兌換券的指定股票涵蓋當前總市值排名前100的美國上市公司及ETF，包括微軟、蘋果、特斯拉（Tesla）等科企巨頭。用戶可於美股交易時段內，憑券以市價單的形式即時兌換零碎股；若在非交易時段內提交兌換，則可於下一交易日開盤時完成兌換。用戶可獲贈的股票兌換券數量不設上限，而所兌換的股票可亦以隨時賣出，當中零碎股部分將豁免佣金及交易相關費用。

另外，今年6月30日或之前，所有 ZA Bank 用戶都可經 ZA Quest領取指定扭蛋1個，打開扭蛋後將隨機抽到價值高達USD77.77的知名美股。

ZA Bank 亦宣布延長美股佣金優惠，在2024年7月31日或之前，透過 ZA Bank App 買美股，用戶均可享佣金每股USD0.012（每單最低收費USD3.88)。即日起，用戶可將 ZA Bank App 升級至最新版本，搶先感受 StockBack 的創新體驗。

 

 

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