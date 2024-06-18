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匯豐：料下半年港樓價回穩  內地買家入市佔三成

匯豐發表報告指，料香港樓價會再稍跌，但是大部分陣痛已經遠離，亦反映在過程中香港發展商表現出來的韌性。該行指，近期已經見證港股一輪升市，並在之後出現若干整固。儘管人心仍然虛怯，但是已見客戶重新參與其中。市場的共識早預期內地會有更多刺激樓市措施，建基於與港股的聯繫性，料將令港股整體受惠。該行料香港樓市今年下半年回穩，並料撤辣後吸引內地買家入市，佔總買比重達三成。

該行已經看好內地市場並提升了目標價，至於香港的地產市場方面，則是另一個故事，既有若干正面因素，其料在港府撤銷樓市辣招後，有約三成入市的一手樓買家為內地投資者，但是緊隨之後的交易突增情況已經褪色。匯豐料香港樓市還會有少許跌幅，今年下半年會回穩，到明年會因為料有三次減息支持下，估計香港樓市會有2%升幅。香港發展商在這個情況下，會繼續去槓桿及及減庫存，並顯示了他們的韌性，市場擔心發展商的再融資風險亦已經大為紓緩。

隨著政府提出樓市撤辣，匯豐認為該等扭曲樓市長達十年的因素不再，會有助香港樓市正常化，卻不足以推動樓市向上，這需要配合有助買家持有多項物業及非本地買家入市，才會有效推動樓市上升。樓市庫存量增加，到3月底時增至2.1萬個，已經比2015至2019年平均每年庫存8000個，多出1.63倍。

該行料發展商寧願去庫存及減槓桿，都未必提高價格。平均售樓比鄰近二手盤低5至7%。在發展商定價變得彈性下，已見新盤銷售反應轉強。在新盤出價進取，並且提供吸引的設施下，其料市場會聚焦於一手新盤。其指，樓價在今年上半年下跌5%後，下半年會回穩，然後明年反彈2%。

在今年首四個月，發展商在港共錄得760億元銷售，相當於去年總銷售77%。在新盤要重新定價，引致邊際利估計潤受壓的情況下，匯豐料發展商今年利潤會跌4%，但是在未來12個月見到盈利重拾動力向上，回升12%。該行料發展商的派息比例會由50%降至今年的13%。下一浪會在派息方面會受到影響的會是房地產信託，原因是受到息率變動的影響，其估計房託今年的年股息率已達50%，並達到6厘水平。

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