恒指今早高開25點，高位升107點，低位跌81點，高低波幅189點，是6月14日後收市新低，當日報182.73點。上升股份比例為28.7%，下跌為33.79%，無升跌為37.5%。

恒指收市跌20點或0.11%，報17915點，大市成交金額923億元，較上日減少4.13%，是4月9日829.34億元成交後最少；國指跌5點或0.08%，報6368點。恒生科技指數收報3697點，跌0.33%。

藍籌股成交金額481.95億元，佔大市成交52.21%；科指成份股成交金額225.73億元，佔大市成交24.45%；國指成份股成交金額406.91億元，佔大市成交44.08%。

24隻雙櫃台股，總成交0.37億元人民幣，相當於約0.4億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額減少22.65%，至67.22億元，佔大市成交7.28%。牛熊證成交金額28.44億元，減少35.18%；窩輪成交金額38.78億元，減少9.87%。

藍籌33隻升，45隻下跌，4隻無升跌。宏橋（1378）升4.41%，收報12.32元，是升幅最大的藍籌，龍湖（0960）跌3.18%，收報11.56元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，17隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報24.4元，升3.83%；跌幅最大的是閱文（0772）收報26.1元，跌3.33%。

恒指50天線(17974.32點)得而復失。科指50天線(3731.33點)得而復失。

北水南下合計淨流入58.61億元，較上日增加55.07%，淨流入金額是6月12日68.71億元後最多。連續第23日流入，累計流入1140.79億元，對上一次連續23日淨流入是5月6日。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.45%，是6月17日後最大跌幅，當日跌幅為1.05%。低見17854.79點，是6月17日17752.96點後最低。收市報17915.55點，是4月30日後收市新低，當日報17763.03點。連跌3日，累計跌197.08點，對上一次連跌3日是6月12日。第1日陰燭。

科指曾升最多1.14%，是6月13日後最大升幅，當日升幅為1.74%。高見3751.66點，是6月13日3755.36點後最高。科指曾跌最多0.74%，是6月17日後最大跌幅，當日跌幅為1.12%。低見3682.05點，是6月17日3666.04點後最低。今日收市報3697.21點，是6月12日後收市新低，當日報3691.28點。第1日陰燭。

國指曾跌最多0.4%，是6月17日後最大跌幅，當日跌幅為1.09%。低見6348.26點，是6月17日6305.49點後最低。收市報6368.1點，是6月12日後收市新低，當日報6359.36點。連跌3日，累計跌53.71點，對上一次連跌3日是6月12日。第1日陰燭。

午後消息股表現

恒生（0011）伙數碼港成立指數創新實驗室 冀以AI加速開發精密指數。收報106.6元，跌0.74%。

銀河國際證券：中海物業（2669）中期息或加碼 派息比率增至35%。收報5.22元，升0.77%。

和嘉控股（0704）被信達追討2.8億債務及利息。收報0.11元，無升跌。

今早及隔晚消息股表現

打風不停市︱李家超更正：港交所（0388）9月23日起實施惡劣天氣下不停市安排。收報258.2元，跌0.46%。

京基金融國際（1468）溢價29.5%配股 籌2.4億。收報0.186元，跌3.63%。

紫金（2899）發20億美元可轉債 及折讓5%配股籌38億。收報16.08元，跌1.47%。

武漢有機（2881）上市，定價5.5元。收報7.02元，升27.64%。曾升最多87.27%，高見10.3元。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中國通才教育（2175）停牌。健倍苗苗（2161）收報0.95元，升1.06%。嘉創地產（2421）平上市低位0.63元，收報0.67元，跌2.9%。特海國際（9658）收報13.08元，跌5.22%。長江製衣（0294）收報1.16元，跌10.77%。YGM TRADING（0375）收報0.98元，無升跌。

天璽曜11（1010）仍不知行政總裁去向，業務暫未受影響。收報0.405元，跌4.71%。

東方航空（0670）5月客運力按年升16%，旅客周轉量升34%。收報2.12元，無升跌。

新創建（0659）：人民幣借貸利率較港元低，擬發50億熊貓債。收報6.96元，升1.31%。

東亞證券調低長建（1038）目標價至50元，收購利估值上升。收報43.65元，升0.46%。

景福集團（0280）上財年多賺7.2%至8520萬，末期息2.6仙。收報0.39元，跌10.34%。

美高梅（2282）擬配售美元優先票據再融資。收報13.1元，升0.46%。

筆客遠東（0752）發盈喜，料全年股東應佔溢利最多增加90%。收報1.69元，無升跌。

首佳科技（0103）擬溢價五供一集資並不設包銷，料集資逾億元。收報0.24元，跌5.88%。

勝利證券（8540）與VSG簽諒解備忘錄 推動合規虛擬資產基金建設。收報3.18元，無升跌。

國泰（0293）旗下香港快運：乘客漸漸適應新行李規則，暫沒收到很大投訴。安盛與快運合作推旅遊保，指定日本城市可遙距視像診症。收報8.16元，升0.74%。

大家樂（0341）：4至5月同店錄單位數跌幅，未有加價計劃。收報8.66元，跌0.23%。

南方航空（1055）5月客運運力按年升12%，國際客運力升逾1倍。收報3.1元，升0.98%。

TVB（0511）《東張西望》去年底一報道被裁定不公平，遭通訊局警告。收報3.25元，跌0.91%。

巴郡減持比亞迪（1211），持股量降至6.9%。收報233.6元，升0.09%。

David Webb增持明輝國際（3828），「這不僅僅是一個垃圾生意」。收報0.71元，升1.43%。

東亞證券調低金沙（1928）目標價至22.3元，瑞銀：銀娛預期業界競爭轉穩定。收報17.6元，跌0.45%。

破頂股表現

破頂股包括，高偉電子（1415）創上市新高，見24.8元，收報24.4元，升1.04%；匯聚科技（1729）創上市新高，見3.41元，收報3.38元，升11.18%；智紡國際控股（8521）創上市新高，見0.98元，收報0.93元，無升跌；GHW INTL（9933）創上市新高，見1.85元，收報1.63元，跌4.12%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見32.74元，收報32.66元，升1.3%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見379元，收報379元，升1.28%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見83.08元，收報83.08元，升0.75%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8853.25元，收報8848.7元，跌0.01%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1248元，收報1248元，升0.73%；富邦富時台灣（3021）創上市新高，見8.25元，收報8.25元，升1.48%；Ａ南方元宇宙（3034）創上市新高，見8.75元，收報8.75元，升1.1%；ＴＲ 台灣（3036）創上市新高，見525元，收報525元，升1.39%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1120元，收報1120元，升0.11%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見15.93元，收報15.9元，升0.95%；安碩ＭＳ台灣（3074）創上市新高，見219.3元，收報219.2元，升1.25%；華夏納指（3086）創上市新高，見40.5元，收報40.48元，升1.25%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見16.3元，收報16.25元，升2.52%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見26.64元，收報26.64元，升2.54%；Ａ三星亞太元宇宙（3172）創上市新高，見16元，收報16元，升0.88%；安碩ＭＳ台灣－Ｕ（9074）創上市新高，見28元，收報28元，升1.52%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見557.1元，收報557.1元，升0.01%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見5.175元，收報5.175元，升0.98%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見4.182元，收報4.182元，升1.36%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見48.38元，收報48.38元，升0.79%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見121.65元，收報121.65元，升0.16%；鴻騰（6088）創52周高，見3.53元，收報3.45元，升16.55%；瑞聲（2018）創52周高，見33.25元，收報32.4元，升2.53%；富智康（2038）創52周高，見0.98元，收報0.95元，升5.56%；廸生創建（0113）創52周高，見6.33元，收報6.14元，升4.07%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.94元，收報0.93元，升12.05%；世紀建業（0079）創52周高，見0.144元，收報0.144元，無升跌。

破頂指數成份股包括，比亞迪電子（0285）創52周高，見41.05元，收報39.75元，升0.51%。

破底股方面

37隻股份創上市新低，其中十隻包括，九毛九（9922）低見4.11元，收報4.17元，跌4.14%；北方礦業（0433）低見0.031元，收報0.034元，跌2.86%；SINCEREWATCH HK（0444）低見0.012元，收報0.012元，跌14.29%；順騰國際控股（0932）低見0.034元，收報0.034元，跌5.56%；永旺（0984）低見0.415元，收報0.44元，升1.15%；中國綠地博大綠澤（1253）低見0.042元，收報0.044元，跌21.43%；中國光大綠色環保（1257）低見0.64元，收報0.65元，無升跌；蠟筆小新食品（1262）低見0.105元，收報0.105元，跌8.7%；安領國際（1410）低見0.28元，收報0.29元，跌3.33%；方達控股（1521）低見0.93元，收報0.93元，跌4.12%。

49隻股份創52周低，其中十隻包括，周生生（0116）低見7.4元，收報7.43元，跌1.33%；東方表行集團（0398）低見3.3元，收報3.34元，跌0.3%；理想（2015）低見70.9元，收報71.15元，跌3.07%；大快活（0052）低見7.85元，收報7.94元，跌0.38%；百度（9888）低見87.8元，收報88.4元，跌2.48%；百度 （9888）低見87.8元，收報88.4元，跌2.48%；藥明康德（2359）低見31元，收報31.45元，跌3.82%；大快活集團（0052）低見7.85元，收報7.94元，跌0.38%；TAI CHEUNG HOLD（0088）低見3.06元，收報3.09元，跌1.28%；HERALD HOLD（0114）低見0.4元，收報0.425元，跌4.49%。

異動股

上升異動股，包括，致浩達控股（1707）收報0.139元，升139.66%；帝國金融集團（8029）收報0.088元，升41.94%；中生聯合（3332）創52周高，見0.72元，收報0.69元，升30.19%；武漢有機（2881）收報7.02元，升27.64%；中國順客隆（0974）收報1.25元，升27.55%；嘉藝控股（1025）收報0.08元，升26.98%；麥迪衛康（2159）收報0.51元，升25.93%；中食民安（8283）收報0.097元，升24.36%；熒德控股（8535）收報0.043元，升22.86%；大唐西市（0620）收報0.27元，升22.73%；MS CONCEPT（8447）收報0.049元，升22.5%。

下跌異動股，包括，天元醫療（0557）收報0.69元，跌23.33%；中國綠地博大綠澤（1253）創上市新低，見0.042元，收報0.044元，跌21.43%；港灣數字（0913）收報0.375元，跌21.05%；大昌微綫集團（0567）收報0.072元，跌20.88%；合豐集團（2320）收報0.073元，跌17.98%；春城熱力（1853）收報1.38元，跌17.86%；古兜控股（8308）創上市新低，見0.11元，收報0.111元，跌17.78%；天利控股集團（0117）收報0.265元，跌17.19%；EDA集團（2505）收報3.16元，跌16.4%；皓文控股（8019）見52周低0.178元，收報0.184元，跌16.36%；金泰能源控股（2728）收報0.026元，跌16.13%。

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