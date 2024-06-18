AlipayHK公布推出「夏日新猷」，即日起本港市民可以在拼多多購物平台上購物並透過AlipayHK完成交易。
另外，AlipayHK與內地生活服務平台美團充電寶服務合作，為用戶北上旅行提供移動充電服務。充電寶使用完畢，押金透過美團充電寶小程式，隨時可退還。
此外，不管AlipayHK的用戶在內地所使用的是中國移動（0941）、中國聯通（0762），還是中國電信（0728）所發行的移動電話卡，從即日起均可以透過AlipayHK的內地手機增值小程式進行增值。AlipayHK又表示，從即日起，山姆的App也接受AlipayHK支付，貨品既可自取，亦可直送本港。
AlipayHK行政總裁李詠詩表示，公司深知暑期消費、旅遊對不少港人而言，是期待已久的時刻，AlipayHK很高興能和各方合作夥伴攜手，為港人帶來更多元、豐富的商品服務選擇與更優質的跨境生活體驗。
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