另外，AlipayHK與內地生活服務平台美團充電寶服務合作，為用戶北上旅行提供移動充電服務。充電寶使用完畢，押金透過美團充電寶小程式，隨時可退還。

此外，不管AlipayHK的用戶在內地所使用的是中國移動（0941）、中國聯通（0762），還是中國電信（0728）所發行的移動電話卡，從即日起均可以透過AlipayHK的內地手機增值小程式進行增值。AlipayHK又表示，從即日起，山姆的App也接受AlipayHK支付，貨品既可自取，亦可直送本港。

AlipayHK行政總裁李詠詩表示，公司深知暑期消費、旅遊對不少港人而言，是期待已久的時刻，AlipayHK很高興能和各方合作夥伴攜手，為港人帶來更多元、豐富的商品服務選擇與更優質的跨境生活體驗。

其他報道

恒指跌20點 再創個半月收市新低 成交同創兩個月最少 港元強 北水流入增55%

雷軍分享洗車影片「偶爾洗車挺解壓」 內地網民笑言：我們沒車洗

匯豐：料下半年港樓價回穩 內地買家入市佔三成

ZA Bank 推出股票回贈計劃「StockBack」

京東：618數字人直播帶動近百億人民幣GMV

中國10年期國債期貨價格創歷史新高

滬指以近日中高位收市 深證成指連升三日

瑞銀汪濤：內地刺激樓市政策效果正減弱 料LPR利率下調最多20個基點

調查：37%受訪港僱主第三季計劃增加人手

畢馬威：下調對全年IPO集資額至600億元 香港IPO活動有望下半年回升

住建部︰加大對湖南樓市政策、資金支持力度 有序推進城市更新等

恒生伙數碼港成立指數創新實驗室 冀以AI加速開發精密指數

銀河國際證券：中海物業中期息或加碼 派息比率增至35%

【有片：埋身擊】商品貨幣走勢反覆 投資者待美減息才有機會買入

馬斯克回應黃仁勳：未來人形機械人普及程度將是汽車十倍

半日沽空金額減9% 紫金沽空增6倍

和嘉控股被信達追討2.8億債務及利息

恒指半日跌33點 科指跌0.16% 50天線得而復失 武漢有機半日升81%

滬深三大指數半日向上 滬指升0.36%

打風不停市︱許正宇下午四時半開記者會 交代惡劣天氣下開市安排

港元拆息普遍向上 1個月HIBOR創兩個半月高

香港世界競爭力上升兩級至第5位 新加坡登榜首

蘋果結束Pay Later項目