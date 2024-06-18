香港投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，能在惡劣天氣下不停市進行交易是基金管理業界引頸以待的。

她續稱，落實這項安排只是追落後，因為主要股票市場：如上海和深圳、紐約、倫敦、巴黎和阿姆斯特丹、日本和新加坡等市場，在惡劣天氣下都維持交易。落實此項安排能提高香港股票市場的競爭力，對鞏固香港國際金融中心的地位有正面的影響。

香港股票市場的投資者基礎愈來愈多元，他們需要在交易日作全球資產配置，無縫的連通和確定性是至為重要的。而新安排亦有助價格發現並減少套利。

黃王慈明又稱，隨著交易模式的電子化愈來愈普及和成熟；工作的安排愈趨靈活（在新冠疫情期間經過充分測試），加上政府已表示將向中小企業券商提供支持，相信整個市場已經為落實此安排做好準備。

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