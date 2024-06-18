富途證券董事總經理謝志堅表示，根據富途的最新的相關調查，逾40%未曾交易過虛擬資產的投資者表示希望於富途牛牛作交易，而近75.6%的經驗投資者也樂見富途於平台上推出虛擬資產交易服務。作為香港最大的科技券商，富途致力於為投資者提供多元的金融產品和服務，以滿足投資者的多元需求。

他續稱，富途正積極推動虛擬資產交易服務，以提升投資者在金融交易體驗。在準備服務上線期間，富途正持續加強虛擬資產相關投教，以幫助投資者提前掌握相關知識，並在服務上線時可以作出更佳的投資決策。

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