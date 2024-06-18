財經事務庫務局局長許正宇在今午關於在惡劣天氣下開市，公布最新安排時表示，港交所（0388）將會提供技術支援，協助經紀行對接相應服務供應商。若有中小經紀證券商未能夠完成系統升級，將可以在今年內申請支援安排。
他指，港交所將為個別合資格經紀，於惡劣天氣當天暫時履行交收及結算責任，在解除天氣警告後，經紀行須向交易所支付相關款項。同時，有關經紀除了減倉或平倉的交易，將受制於交易限制。
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