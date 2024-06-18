FundPark首席執行官及聯合創始人孫慧來表示，此次合作代表着合資格的貸款將獲得有效保障，以防範被拖欠等潛在風險，保障出資方的利益，同時鼓勵出資方投放更多資金。FundPark目標在未來3至5年間，可以將總可提供貸款額增加至100億元。

孫慧來補充，FundPark壞賬率遠低於市面上多數的放貸方，自今年年初開始FundPark錄得盈利。另外，繼早前獲高盛提供最高5億美元資產支持證券化（ABS）融資後，未來一個月內會再公布多一間商業銀行參與公司資金池。

香港信保局總監趙民忠稱，香港信保局是非牟利組織，希望通過促成此次合作以促進香港成爲跨境電商的「超級聯係人」，為跨境電商申請貸款提供更多保障和方面，以吸引更多跨境電商來港落戶。

FundPark是一家總部設於香港的金融科技公司，通過利用人工智能技術、電子商貿平台資料及其專利的風險管理平台，為中小型跨境電商提供資金。自 2016 年起，FundPark 已向超過 17,000 間店鋪提供合共逾 25 億美元貸款，當中的三分之二貸款則是在過去兩年內批出。

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