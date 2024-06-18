現時復星醫藥在手的Gland Pharma Ltd持股達58%，估值達3030億印度盧比或36億美元。不過，報道指由於復星醫藥對Gland Pharma的估值期望高，因此要轉售予私募基金時會遇到障礙。復星醫藥及Gland Pharma Ltd未有回應彭博的查詢。

復星醫學在2017年向私募基金KKR等，以作價11億美元，購入Gland Pharma的74%股權，並且在三年後將Gland Pharma上市。Gland Pharma為印度的仿製藥生產及銷售商。

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