彭博引述消息報道，復星醫藥（2196）擬最快在下周透過大手交易形式，減持在印度的Gland Pharma Ltd持股6%，並指復星醫藥會在未數個月會進行多宗大手交易減持該股，並藉此整理好資產負債表。
現時復星醫藥在手的Gland Pharma Ltd持股達58%，估值達3030億印度盧比或36億美元。不過，報道指由於復星醫藥對Gland Pharma的估值期望高，因此要轉售予私募基金時會遇到障礙。復星醫藥及Gland Pharma Ltd未有回應彭博的查詢。
復星醫學在2017年向私募基金KKR等，以作價11億美元，購入Gland Pharma的74%股權，並且在三年後將Gland Pharma上市。Gland Pharma為印度的仿製藥生產及銷售商。
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