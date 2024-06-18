移民顧問公司Henley & Partners今日公布《2024 年亨利私人財富遷移報告》，資料顯示，今年英國料將流失9500名百萬富豪，數字超過去年逾兩倍，全球排名第二，僅次於中國。阿聯酋預計連續第三年將成為全球首屈一指的吸引財富目的地，料今年年底將創下破紀錄的6700 位富裕移民。
中國繼續是百萬富豪流失數量最多國家，預計今年的淨離國人數為1.52萬人。印度排名在英國之後，預計今年僅有 4300 位百萬富翁離開印度，去年則有5100人。烏克蘭戰爭爆發後逃離俄羅斯的百萬富翁有所減少，今年預計約 1000 人將遷離俄羅斯，去年及2022年則分別有2800人及8500人。
Henley & Partners 私人客戶部集團主管 Dominic Volek 表示，預計今年有前所未有的12.8萬位百萬富翁將在世界各地遷移，超越去年12萬人的紀錄。
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