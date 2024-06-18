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美高梅中國擬與泰國商討開發新旅遊產品

泰國《盤谷郵報》報道引述泰國旅遊局指，美高梅中國（2282）正物色海外投資。泰國旅遊局局長Thapanee Kiatphaibool與美高梅中國董事長何超瓊會面後表示，美高梅中國有意到泰國市場推廣澳門旅遊業。何超瓊更謂，國際性公司過來投資，會剌激內地、東南亞及中東的遊客等國際旅客市場之發展。他亦有意和美高梅中國商討合作，透過新的旅遊產品，包括推出人工景點配合恆常活動，改善泰國的競爭力。

美高梅中國高級副總裁Iwan Dietschi表示，泰國是其首選的市場，當中在東南亞市場中，來自泰國的佔比最多，增長亦快。該集團更已經在泰國設有辦事處，冀擴充在當地市場的覆蓋。但是他拒絕評論該集團會否到當地投資。

與美高梅同樣在泰國曼谷出席「感受澳門」的銀河娛樂（0027）媒體服務高級經理Samantha Lyu稱，該集團有意在泰國曼谷開設新辦事處，冀為澳門增加泰國訪客。

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