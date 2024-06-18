儘管該集團有信用風險控制措施以最大程度降低影響，但利華認為有關款項可能會影響其中期業績的銷售額及盈利。利華已經開始與新擁有財團商討，並計劃於8月左右發布6月底止中期業績時，取得更明確的資訊。

利華今日收報0.88元，無起跌。

其他報道

復星醫藥據報擬售6%印度藥商股權

調查：中國及英國料成百萬富豪流失數量最多國家

FundPark伙香港信保局及SCOR 推替代數據承保貿易保障方案

傳匯控售法人壽保險業務 估值近42億元

中贛通信通過主板上市聆訊 去年盈利按年增近一倍

David Webb留言自嘲 「切勿重用」

許正宇：港交所為中小經紀在惡劣天氣暫履行交收結算責任

「郭老太」鄺肖卿再增持新地

富途擬積極推動虛擬資產交易服務

投資基金公會：打風不停市實為「追落後」 利鞏固香港國際金融中心地位

和記電訊香港於24個港鐵站開展5G 網絡擴容工程 天后站今首啟動

投資基金公會：打風不停市實為「追落後」 利鞏固香港國際金融中心地位

和記電訊香港於24個港鐵站開展5G 網絡擴容工程 天后站今首啟動

全日沽空金額減4% 紫金沽空增3倍

武漢有機收報升近三成 一手賬面賺760元

AlipayHK：拼多多美團充電寶均可用AlipayHK

恒指跌20點 再創個半月收市新低 成交同創兩個月最少 港元強 北水流入增55%

雷軍分享洗車影片「偶爾洗車挺解壓」 內地網民笑言：我們沒車洗

匯豐：料下半年港樓價回穩 內地買家入市佔三成

ZA Bank 推出股票回贈計劃「StockBack」

京東：618數字人直播帶動近百億人民幣GMV

中國10年期國債期貨價格創歷史新高

滬指以近日中高位收市 深證成指連升三日