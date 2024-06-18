利華控股（1346）公告，美國特拉華州破產法院於6月14日發佈法庭命令，去年度佔其收入16.2%的最大客戶Bonobos，所屬母公司Express Inc.出售予由WHP Global牽頭的新擁有人財團。截至今日，其應收Express Inc.約600萬美元款項及900萬美元存貨，大部份為其扣留的貨物，總值共1500萬美元。
儘管該集團有信用風險控制措施以最大程度降低影響，但利華認為有關款項可能會影響其中期業績的銷售額及盈利。利華已經開始與新擁有財團商討，並計劃於8月左右發布6月底止中期業績時，取得更明確的資訊。
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