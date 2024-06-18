moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

利華：最大客戶轉售予WHP Global為首財團  涉1500萬美元貨款存貨待處理

利華控股（1346）公告，美國特拉華州破產法院於6月14日發佈法庭命令，去年度佔其收入16.2%的最大客戶Bonobos，所屬母公司Express Inc.出售予由WHP Global牽頭的新擁有人財團。截至今日，其應收Express Inc.約600萬美元款項及900萬美元存貨，大部份為其扣留的貨物，總值共1500萬美元。

儘管該集團有信用風險控制措施以最大程度降低影響，但利華認為有關款項可能會影響其中期業績的銷售額及盈利。利華已經開始與新擁有財團商討，並計劃於8月左右發布6月底止中期業績時，取得更明確的資訊。

利華今日收報0.88元，無起跌。

其他報道

復星醫藥據報擬售6%印度藥商股權

調查：中國及英國料成百萬富豪流失數量最多國家

FundPark伙香港信保局及SCOR 推替代數據承保貿易保障方案

傳匯控售法人壽保險業務  估值近42億元

中贛通信通過主板上市聆訊 去年盈利按年增近一倍

David Webb留言自嘲 「切勿重用」

許正宇：港交所為中小經紀在惡劣天氣暫履行交收結算責任

「郭老太」鄺肖卿再增持新地

富途擬積極推動虛擬資產交易服務

投資基金公會：打風不停市實為「追落後」 利鞏固香港國際金融中心地位

和記電訊香港於24個港鐵站開展5G 網絡擴容工程 天后站今首啟動

投資基金公會：打風不停市實為「追落後」 利鞏固香港國際金融中心地位

和記電訊香港於24個港鐵站開展5G 網絡擴容工程 天后站今首啟動

全日沽空金額減4% 紫金沽空增3倍

武漢有機收報升近三成 一手賬面賺760元

AlipayHK：拼多多美團充電寶均可用AlipayHK

恒指跌20點 再創個半月收市新低 成交同創兩個月最少 港元強 北水流入增55%

雷軍分享洗車影片「偶爾洗車挺解壓」 內地網民笑言：我們沒車洗

匯豐：料下半年港樓價回穩  內地買家入市佔三成

ZA Bank 推出股票回贈計劃「StockBack」

京東：618數字人直播帶動近百億人民幣GMV

中國10年期國債期貨價格創歷史新高

滬指以近日中高位收市 深證成指連升三日