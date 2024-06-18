在諮詢期內，港交所共收到133份來自不同市場參與者的回應意見，有關在香港推行惡劣天氣交易的建議獲廣泛支持。香港交易所將落實諮詢的建議，證券及衍生產品市場在惡劣天氣情況下，將維持交易、交易後及上市等運作，滬深港通、衍生產品假期交易和收市後交易時段亦如常運作。

為確保安全，港交所強烈建議市場參與者在惡劣天氣交易日下使用遙距工作模式，及提供網上服務，而各實體營業點亦不應向公眾提供服務。

港交所行政總裁陳翊庭表示，香港市場將在惡劣天氣下開市及維持運作，這將是確保港股在任何天氣下都能夠於交易時間內為區域及國際投資者提供服務的關鍵舉措。落實惡劣天氣交易的安排正是港交易一直致力發展市場及提升香港作為國際金融中心的重要承諾。

她續稱，人身安全是港交所的重要考慮，在遙距工作安排、網上銀行及證券服務的支援下，港交所能夠確保市場在惡劣天氣下繼續平穩有序運作。

香港銀行公會及香港銀行同業結算有限公司已確認在惡劣天氣期間，相關銀行服務，例如結算所的指定銀行和交收銀行的電子轉帳服務均會如常運作，全力支持結算參與者的營運和資金結算需求。

為讓中小型證券商有更充足的準備時間，港交所會為有需要協助及合資格的市場參與者提供特別安排，例如替他們暫時履行在惡劣天氣交易日的支付按金或交收責任。有關參與者在惡劣天氣交易日將受一定的交易限制，並須於惡劣天氣訊號取消後補回未完成的按金支付或交收程序。上述安排將由實施惡劣天氣交易起生效至2024年底。有關安排及申請的詳情將適時另行公布。香港交易所同時會為有關參與者提供適切支援及跟進，以確保他們日後能為惡劣天氣下交易準備就緒。

港交所也確認，在惡劣天氣期間，其交易、結算及交收和市場數據系統將均可通過線上遙距接入。港交所已經多次優化其基礎設施和運作方式，減少了市場參與者去辦公室接入系統的必要性，並會於實施惡劣天氣交易前安排市場測試，以確認市場參與者及其他業界持份者準備就緒。投資者應向其經紀商及銀行了解在惡劣天氣下的服務安排。

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