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美圖：創辦人兼董事長吳澤源今斥248萬增持公司股份

美圖（1357）公布，獲公司創始人、董事長及首席執行官吳澤源（亦稱為：吳欣鴻）告知，於今日在公開市場以平均價每股約2.48元購入100萬股公司股份，涉資約248萬元。

該公司表示，吳澤源從未出售過美圖的任何股份，並且自2018年5月10日起數次增持公司的股份。連同是次增持，吳澤源合共購買了328萬股公司股份。

完成是次增持後，吳澤源持有合共5.75億股，佔公司已發行股本約12.69%。

董事會表示，獲吳澤源告知，他對本公司未來業務展望充滿信心，且不排除會於適當時候進一步增持公司股份。

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