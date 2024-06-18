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柏能集團盈喜料多賺6.5倍 擬撤港上市改在新加坡介紹上市

電子及個人電腦零件設計、製造及貿易商栢能集團（1263）發出盈利預喜，受惠於新系列圖象顯示卡需求強勁，毛利率得到改善，料截至6月底止中期盈利大增6.5倍至1.2億元。集團同時宣布，因應業務策略及發展，正考慮到新加坡以介紹形式上市，及申請撤銷在港上市地位。

該集團指，在8月底公布中期業績，並因為期內在較早時候推出之新系列圖像顯示卡需求強勁，加上圖像顯示卡之需求較去年有所改善，自有品牌業務為刺激銷售而產生之銷售及市場推廣開支減少，因此毛利率得以改善。至於改在新加坡以介紹形式上市，及撤銷在港上市地位，其已經委聘專業顧問，提供意見。該集團今日股價收報4元，跌1.5%。

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