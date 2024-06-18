該集團指，在8月底公布中期業績，並因為期內在較早時候推出之新系列圖像顯示卡需求強勁，加上圖像顯示卡之需求較去年有所改善，自有品牌業務為刺激銷售而產生之銷售及市場推廣開支減少，因此毛利率得以改善。至於改在新加坡以介紹形式上市，及撤銷在港上市地位，其已經委聘專業顧問，提供意見。該集團今日股價收報4元，跌1.5%。

其他報道

維珍妮料全年盈利倒退最多65%

健倍苗苗上財年純利升1.28倍至1.3億 末期息4.05仙

美圖：創辦人兼董事長吳澤源今斥248萬增持公司股份

利華：最大客戶轉售予WHP Global為首財團 涉1500萬美元貨款存貨待處理

打風不停市丨恒指公司：確保所有相關系統設施及運作安排工作準備就緒

美高梅中國擬與泰國商討開發新旅遊產品

打風不停市丨港交所：強烈建議使用遙距工作模式

復星醫藥據報擬售6%印度藥商股權

調查：中國及英國料成百萬富豪流失數量最多國家

FundPark伙香港信保局及SCOR 推替代數據承保貿易保障方案

傳匯控售法人壽保險業務 估值近42億元

中贛通信通過主板上市聆訊 去年盈利按年增近一倍

David Webb留言自嘲 「切勿重用」

許正宇：港交所為中小經紀在惡劣天氣暫履行交收結算責任

「郭老太」鄺肖卿再增持新地

富途擬積極推動虛擬資產交易服務

投資基金公會：打風不停市實為「追落後」 利鞏固香港國際金融中心地位

和記電訊香港於24個港鐵站開展5G 網絡擴容工程 天后站今首啟動

投資基金公會：打風不停市實為「追落後」 利鞏固香港國際金融中心地位

和記電訊香港於24個港鐵站開展5G 網絡擴容工程 天后站今首啟動

全日沽空金額減4% 紫金沽空增3倍

武漢有機收報升近三成 一手賬面賺760元

AlipayHK：拼多多美團充電寶均可用AlipayHK