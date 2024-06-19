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標指再創新高 道指升56點 金龍指數見近兩個月低 輝達成全球市值最高公司

美債息回軟，債息倒掛續擴闊，美2年期10年期債息倒掛見半年最闊，連續6日擴闊亦創年半最長紀錄，金龍指數續跌，見近兩個月低，美股上升，標指再創即市及收市新高，納指只創收市新高。

美國5月零售銷售幾未增長，工業產值增幅高於預期，多位聯儲局官員呼籲對減息保持耐心。兩位決策者給出了時間線暗示，其中理事Kugler預計今年晚些時候減息可能是合適之舉。聖路易斯聯儲行長認為，可能需要幾個季度才能看到支持減息的數據。高盛仍預期聯儲局今年減息兩次，稱就業市場處於轉折點，下半年通脹料將放緩。輝達首次摘得全球市值最高公司桂冠。美國金融市場周三休市。

道瓊斯工業平均指數收漲56點，升幅0.15%，報38834點。標普500指數收漲13點，升幅0.26%，報5487點。納斯達克綜合指數收漲5點，或0.03%，報17862點。

高盛升1.61%，報457.43美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻47點，而聯合健康跌1.67%，報481.05元，拖累道指53點。

科技股方面，蘋果收市報214.29元，跌1.09%，谷歌母公司Alphabet收市報175.09元，跌1.21%，亞馬遜收市報182.81元，跌0.67%，Facebook收市報499.49元，跌1.4%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.69%，報515點。德國DAX指數收漲0.36%，報18131點；法國CAC 40指數漲0.76%，報7628點；英國富時100指數收漲0.61%，報8191點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.41%，報6024點。

美國2年期債息曾跌最多1.66%，是6月13日後最大跌幅，當日跌幅為1.91%。低見4.6866厘，是6月14日4.6538厘後最低。收市報4.712厘，是6月14日後收市新低，當日報4.7044厘。

美國10年期債息曾跌最多1.81%，是6月13日後最大跌幅，當日跌幅為2.2%。低見4.2034厘，是6月14日4.1862厘後最低。收市報4.2227厘，是6月14日後收市新低，當日報4.2209厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至49.936基點，是2023年12月21日51.085基點後最闊。收市報49.357基點，是2023年12月19日後收市最闊，當日報51.231基點。連續6日擴闊，累計7.806基點，對上一次連續6日是2022年11月21日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至108.119基點，是6月13日107.315基點後最闊。收市報116.402基點，是6月17日後收市最闊，當日報111.224基點。

金龍指數曾跌最多1.09%，是6月14日後最大跌幅，當日跌幅為1.67%。低見5982.91點，是4月22日5824.13點後最低。收市報6024.12點，是4月22日後收市新低，當日報5954.16點。連跌3日，累計跌120.46點，對上一次連跌3日是6月4日。

道指曾升最多0.41%，是6月17日後最大升幅，當日升幅為0.65%。高見38936.93點，是6月12日39120.26點後最高。收市報38834.86點，是6月10日後收市新高，當日報38868.04點。連升2日，累計升245.7點，對上一次連升2日是6月5日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是6月6日。

標指曾升最多0.31%，是6月17日後最大升幅，當日升幅為1.05%。高見5490.38點，創上市新高。收報5487.03點，升0.25%，創收市價計新高。連升2日，累計升55.43點，對上一次連升2日是6月11日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是6月11日。

納指曾升最多0.19%，是6月17日後最大升幅，當日升幅為1.4%。高見17890.52點，是6月17日17935.98點後最高。收報17862.23點，升0.03%，創收市價計新高。連升7日，累計升729.1點，對上一次連升7日是2023年12月15日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是6月11日。

 

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