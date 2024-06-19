個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.42%，折合報380.29元；阿里巴巴（9988）跌0.12%，折合報72.66元；美團（3690）跌0.7%，折合報116.17元；匯控（0005）升0.04%，折合報68.26元；建行（0939）升1.76%，折合報5.63元。

道期現跌0.043%；標期現升0.02%；納期現升0.09%。日本東證指數現升0.44%；韓國KOSPI指數現升0.93%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.04%。

VIX指數隔晚跌3.52%或0.45點，報12.3點。

紐油現升0.12%或0.1美元，報81.67美元；布油現升0.05%或0.04美元，報85.38美元；金價現跌0.04%或1.14美元，報2328.32美元；LME 銅期貨隔晚升0.06%或6美元，報9671.5美元。比特幣現升0.04%或26.19美元，報64917.4美元；美國10年期債息現升0%或0厘，報4.2227厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司今日公布業績，包括，中國投融資（1226）、環科國際（0657）、香港興業國際（0480）、蒙古能源（0276）、太興置業（0277），及永順控股香港（6812）。

柏能集團（1263）盈喜料多賺6.5倍，擬撤港上市改在新加坡介紹上市。

維珍妮（2199）料全年盈利倒退最多65%。

健倍苗苗（2161）上財年純利升1.28倍至1.3億，末期息4.05仙。

美圖（1357）：創辦人兼董事長吳澤源今斥248萬增持公司股份。

利華（1346）：最大客戶轉售予WHP Global為首財團 涉1500萬美元貨款存貨待處理。

美高梅中國（2282）擬與泰國商討開發新旅遊產品。

復星醫藥（2196）據報擬售6%印度藥商股權。

傳匯控（0005）售法人壽保險業務，估值近42億元。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。

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