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恒指高開140點 科指升1% 上試10天線

恒指今早高開140點或0.79%，報18056點，大市成交金額14億元；國指今早高開51點或0.82%，報6419點。恒生科技指數開市報3736點，升1.06%。上升股份比例為10%，下跌為2.95%，無升跌為87.04%。

藍籌67隻升，5隻下跌，10隻無升跌。碧桂園服務（6098）升2.59%，報5.14元，是升幅最大的藍籌，國藥（1099）跌1.43%，報20.65元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，1隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報127.6元，升5.19%；跌幅最大的是同程旅行（0780）開市報16.14元，跌0.74%。

恒指上試10天線(18134.52點)，升穿50天線(18000.97點)。科指上試10天線(3745.71點)、50天線(3737.04點)。

多間公司今日公布業績，績前表現如下，中國投融資（1226）無成交，報0.295元。環科國際（0657）無成交，報0.021元。香港興業國際（0480）無成交，報1.31元。蒙古能源（0276）無成交，報0.75元。太興置業（0277）無成交，報1.95元。永順控股香港（6812）無成交，報0.249元。

柏能集團（1263）盈喜料多賺6.5倍，擬撤港上市改在新加坡介紹上市。開市報4.6元，升15%。

維珍妮（2199）料全年盈利倒退最多65%。無成交，報2.68元。

健倍苗苗（2161）上財年純利升1.28倍至1.3億，末期息4.05仙。無成交，報0.95元。

美圖（1357）：創辦人兼董事長吳澤源今斥248萬增持公司股份。開市報2.54元，升2.42%。

利華（1346）：最大客戶轉售予WHP Global為首財團  涉1500萬美元貨款存貨待處理。開市報0.79元，跌10.23%。

美高梅中國（2282）擬與泰國商討開發新旅遊產品。無成交，報13.1元。

復星醫藥（2196）據報擬售6%印度藥商股權。開市報13.16元，升0.92%。

傳匯控（0005）售法人壽保險業務，估值近42億元。開市報68.3元，升0.52%。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。開市報71.2元，升0.99%。

破頂股表現

破頂股包括，温嶺工量刃具（1379）創52周高，見3.28元，開市報3.28元，升7.54%；長城天下（2948）無成交，報0.7元；帝王實業控股股權（2949）無成交，報0.3元；ＧＸ亞洲半導體（3119）創52周高，見62元，開市報62元，升0.26%。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括兆科眼科－Ｂ（6622）低見1.34元，開市報1.34元，跌2.9%；百度集團-SW（89888）低見81.4元，開市報81.4元，跌1.39%。

異動股

上升異動股，包括，栢能集團（1263）開市報4.6元，升15%；三葉草生物－Ｂ（2197）開市報0.425元，升14.86%；富銀融資股份（8452）開市報0.74元，升13.85%；稀鎂科技（0601）開市報0.093元，升10.71%；美瑞健康國際（2327）開市報0.2元，升9.29%；康特隆（1912）開市報0.098元，升8.89%；温嶺工量刃具（1379）創52周高，見3.28元，開市報3.28元，升7.54%；檳傑科達（1665）開市報0.75元，升7.14%；出門問問（2438）開市報2.49元，升6.41%；復星旅遊文化（1992）開市報3.79元，升5.57%。

下跌異動股，包括，利華控股集團（1346）開市報0.79元，跌10.23%；德斯控股（8437）平上市低位0.024元，開市報0.024元，跌7.69%；鄭煤機（0564）開市報11.1元，跌7.5%；華控康泰（1312）開市報0.031元，跌6.06%；綠城中國（3900）開市報6.83元，跌5.53%；中國交通建設（1800）開市報4.59元，跌5.36%；聯康生物科技集團（0690）開市報0.058元，跌4.92%；凱富善集團控股（8512）開市報0.3元，跌4.76%；北京建設（0925）開市報0.071元，跌4.05%；中國建築國際（3311）開市報10.02元，跌3.65%。

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