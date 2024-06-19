港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升0.11點子至4.52881%，是4月2日後最高，當日報4.61214%。對上一次連升3日是5月28日，當日拆息報4.50726%。
港元現報7.8071元無升跌，曾貶值最多19點子，報7.809元，亦曾升值最多11點子，報7.806元，是5月28日7.8057元後最強。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升44.82點子至4.30857%，是5月31日後最高；1星期HIBOR升2.57點子至4.05196%，是6月3日後最高；2星期HIBOR升6.58點子至4.56268%，是3月28日後最高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.88點子至4.74262%，是5月29日後最高；6個月期HIBOR無升跌報4.80952%；12個月期HIBOR升0.1點子至4.98607%。
美元指數現報105.258升值0.002點。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45315%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9316%，終止單日擴闊，利差是2024年6月07日後最窄，當日差距為-0.9316%。
對上一次終止單日擴闊，是2024年6月12日，當日利差報-0.9351%。
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