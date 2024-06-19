文章日期：2024年6月19日 11:49
朱鶴新：外匯市場有基礎和條件保持穩定運行
國家外匯管理局長朱鶴新在陸家嘴論壇上稱，中國外匯市場未來有基礎和條件保持穩定運行，並且將高度關注外部環境變化，用好政策工具箱以防範人民幣匯率超調和異常跨境資金流動風險。
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