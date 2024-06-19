數據疲軟，減息機會微增，美股隔晚再升，亞股承接升勢，普遍向上，恒指、國指升幅跑贏亞洲主要市場。內地官員出席陸家嘴論壇，中證監主席吳清稱將發布深化科創板改革的措施。但改革措施尚缺乏細節，科創板指數早市下跌，科創50指數最多曾跌逾1%，A股亦普遍向下。