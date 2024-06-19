數據疲軟，減息機會微增，美股隔晚再升，亞股承接升勢，普遍向上，恒指、國指升幅跑贏亞洲主要市場。內地官員出席陸家嘴論壇，中證監主席吳清稱將發布深化科創板改革的措施。但改革措施尚缺乏細節，科創板指數早市下跌，科創50指數最多曾跌逾1%，A股亦普遍向下。
恒指今早高開140點，高位升404點，低位升123點，高低波幅281點。上升股份比例為32.61%，下跌為18.94%，無升跌為48.44%。
恒指半日升348點或1.95%，報18264點，大市成交金額555億元；國指升144點或2.27%，報6512點。恒生科技指數收報3769點，升1.96%。
藍籌股成交金額275.69億元，佔大市成交49.67%；科指成份股成交金額139.56億元，佔大市成交25.14%；國指成份股成交金額253.37億元，佔大市成交45.65%。
24隻雙櫃台股，總成交0.32億元人民幣，相當於約0.34億港元，佔大市成交的0.06%。
窩輪及牛熊證成交金額減少0.78%，至66.7億元，佔大市成交12%。牛熊證成交金額29.34億元，增加3.15%；窩輪成交金額37.35億元，減少3.67%。
藍籌77隻升，4隻下跌，1隻無升跌。聯想（0992）升6.14%，收報11.76元，是升幅最大的藍籌，舜宇（2382）跌2.81%，收報50.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報136元，升12.12%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報50.2元，跌2.81%。
恒指升穿10天線(18155.35點)、50天線(18005.13點)，上試20天線(18375.46點)。科指升穿10天線(3749.05點)、50天線(3737.7點)，上試250天線(3781.86點)。
北水南下合計淨流入11.78億元，較上日減少79.9%，連續第24日流入，累計流入1152.57億元，對上一次連續24日淨流入是5月7日。
復星醫藥（2196）擬以1.7億美元減持印度藥廠。收報13.24元，升1.53%。
京東（9618）：「618」購物節成交額、訂單量齊創新高。收報114.1元，升1.06%。
美高梅中國（2282）發行5億美元優先票據。美高梅中國擬與泰國商討開發新旅遊產品。收報13.18元，升0.61%。
多間公司今日公布業績，績前表現如下，中國投融資（1226）收報0.295元，無升跌。環科國際（0657）收報0.021元，無升跌。香港興業國際（0480）收報1.31元，無升跌。蒙古能源（0276）收報0.75元，無升跌。太興置業（0277）收報1.95元，無升跌。永順控股香港（6812）創52周高，見0.255元，收報0.248元，跌0.4%。
柏能集團（1263）盈喜料多賺6.5倍，擬撤港上市改在新加坡介紹上市。創52周高，見5.11元，收報4.87元，升21.75%。
維珍妮（2199）料全年盈利倒退最多65%。收報2.5元，跌6.72%。
健倍苗苗（2161）上財年純利升1.28倍至1.3億，末期息4.05仙。收報1元，升5.26%。
美圖（1357）：創辦人兼董事長吳澤源今斥248萬增持公司股份。收報2.65元，升6.85%。
利華（1346）：最大客戶轉售予WHP Global為首財團 涉1500萬美元貨款存貨待處理。收報0.73元，跌17.05%。
傳匯控（0005）售法人壽保險業務，估值近42億元。收報68.55元，升0.88%。
「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。收報71.35元，升1.21%。
破頂股包括，中海油（0883）創上市新高，見22.3元，收報22.25元，升3.73%；中國海洋石油（0883）創上市新高，見22.3元，收報22.25元，升3.73%；匯聚科技（1729）創上市新高，見3.42元，收報3.41元，升0.89%；康耐特光學（2276）創上市新高，見12.32元，收報11.92元，跌1.65%；昇能集團（2459）創上市新高，見12.9元，收報11.84元，跌0.67%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見20.65元，收報20.65元，升2.99%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見381.4元，收報378.2元，跌0.21%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1250元，收報1250元，升0.16%；富邦富時台灣（3021）創上市新高，見8.33元，收報8.33元，升0.97%；ＴＲ 台灣（3036）創上市新高，見536.8元，收報536.8元，升2.25%；安碩ＭＳ台灣（3074）創上市新高，見223.3元，收報223.3元，升1.87%；華夏納指（3086）創上市新高，見40.54元，收報40.54元，升0.15%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見26.98元，收報26.98元，升1.28%；Ａ三星亞太元宇宙（3172）創上市新高，見16.32元，收報16.28元，升1.75%；安碩ＭＳ台灣－Ｕ（9074）創上市新高，見28.34元，收報28.34元，升1.21%；樂艙物流（2490）創上市新高，見26.15元，收報26.15元，升6.73%；友寶（2429）創上市新高，見26.05元，收報25.65元，升20.71%；京城佳業（2210）創52周高，見4.38元，收報4.38元，升0.69%；鴻騰（6088）創52周高，見3.57元，收報3.43元，跌0.58%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.94元，收報0.92元，跌1.08%；聯通（0762）創52周高，見6.69元，收報6.68元，升3.09%；ＧＢＡ集團（0261）創52周高，見0.52元，收報0.5元，無升跌；國富創新（0290）創52周高，見0.96元，收報0.96元，升3.23%；皇冠環球集團（0727）創52周高，見0.176元，收報0.164元，升36.67%；中國聯通（0762）創52周高，見6.69元，收報6.68元，升3.09%。
破頂指數成份股包括，中海油（0883）創上市新高，見22.3元，收報22.25元，升3.73%；聯通（0762）創52周高，見6.69元，收報6.68元，升3.09%。
15隻股份創上市新低，其中十隻包括，九毛九（9922）低見4.1元，收報4.25元，升1.92%；方達控股（1521）低見0.92元，收報0.94元，升1.08%；中國中免（1880）低見52.75元，收報53.4元，跌1.75%；正味集團（2147）低見0.101元，收報0.105元，跌3.67%；創業集團控股（2221）低見0.105元，收報0.109元，跌7.63%；通達宏泰（2363）低見0.305元，收報0.305元，跌6.15%；梅斯健康（2415）低見2.28元，收報2.38元，升0.85%；兆科眼科－Ｂ（6622）低見1.34元，收報1.41元，升2.17%；科勁國際（6822）低見0.345元，收報0.345元，跌6.76%；樂享集團（6988）低見0.133元，收報0.137元，跌2.84%。
19隻股份創52周低，其中十隻包括，周生生（0116）低見7.4元，收報7.4元，跌0.4%；凱聯國際酒店（0105）低見5元，收報5元，跌3.85%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.49元，收報0.5元，無升跌；德祥地產（0199）低見0.4元，收報0.4元，無升跌；中策資本控股（0235）低見0.023元，收報0.024元，無升跌；越南製造加工出口（0422）低見0.52元，收報0.52元，無升跌；利亞零售（0831）低見0.59元，收報0.61元，升1.67%；奧思集團（1161）低見0.97元，收報0.99元，跌1.98%；復旦張江（1349）低見1.81元，收報1.84元，無升跌；歐科雲鏈（1499）低見0.161元，收報0.164元，升1.23%。
異動股
上升異動股，包括，傳遞娛樂（1326）創52周高，見0.122元，收報0.095元，升150%；稀鎂科技（0601）收報0.117元，升39.29%；皇冠環球集團（0727）創52周高，見0.176元，收報0.164元，升36.67%；數科集團（2350）收報0.55元，升30.95%；坤集團（0924）收報0.88元，升25.71%；北海康成－Ｂ（1228）收報0.4元，升25%；萬華媒體（0426）收報0.058元，升23.4%；奧栢中國（8148）收報0.027元，升22.73%。
下跌異動股，包括，PACIFIC LEGEND（8547）創上市新低，見0.07元，收報0.096元，跌46.37%；致浩達控股（1707）收報0.105元，跌24.46%；勝龍國際（1182）收報0.28元，跌18.84%；愛世紀集團（8507）創上市新低，見0.07元，收報0.07元，跌18.6%；利華控股集團（1346）收報0.73元，跌17.05%；雅仕維（1993）收報1.06元，跌15.87%；瑞港建設（6816）收報0.111元，跌15.27%；喆麗控股（2209）收報2.89元，跌15%；麥迪衛康（2159）收報0.435元，跌14.71%；中國智能健康（0348）收報0.054元，跌14.29%。
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