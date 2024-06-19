大華銀行大中華區環球金融主管李國基表示，由於今年第一季本地生產總值增長改善，全年增長率可望處於政府預測範圍2.5%至3.5%的中間水平，該行遂將全年增長預測由2.5%上調至2.9%。

雖然內地經濟回穩以及特區政府支持樓市和旅遊業的措施有利內需前景，但該行仍然密切監察各項風險，例如美國和歐盟實施的貿易關稅可能影響出口前景。大華預期經濟增長在今年第二季放緩至2.3%，隨後在下半年反彈至3.3%。

他續稱，香港的通脹在1月至4月保持溫和，整體消費物價指數平均按年上升1.7%，而基本消費物價通脹率（不包括政府的一次性紓困措施）則按年上升1%。根據年初至今的通脹走勢，該行將2024年整體通脹率預測由2.5%下調至2%，而政府官方預測為2.4%。

李國基指出，香港的銀行體系總結餘穩處於約450億港元水平，是自2008年以來的最低水平，主要受銀行同業市場流動資金隨著利率上升而收緊。然而，港元銀行同業拆息已由2023年底的高位回落，而過去兩個月資金流入香港股市的步伐明顯加快，有助港元銀行同業拆息進一步走低。根據歷史趨勢，當美國聯儲局在今年稍後開始落實減息時，香港和美國的息差可能會轉向利好港元。

樓市方面，特區政府在2月撤銷所有住宅物業需求管理措施後，香港樓市似乎回穩，但預計2024至25年度私人住宅落成量會激增，這可能令樓價升幅受限。私人住宅樓價於3月上升1.1%，但仍然較2023年底下跌1.8%。

受外籍人士外流以及內地經濟前景疲弱的影響，香港樓價由2021年9月的高位已下跌23%。今年下半年金融環境轉趨寬鬆，有利樓價回穩，唯內地房地產業的規模持續收縮，以及包括美國總統大選帶來的不明朗因素在內的地緣政治風險，將會對樓價構成阻力。

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