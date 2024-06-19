淘天表示，在「用戶為先」戰略下，今年主動簡化玩法，消費者迎來歷屆最簡單的購物體驗，同時推出全面的提效措施支持商家，今次618反映淘天對用戶體驗及商家提效措施的投入均取得顯著成效。

截至6月19日凌晨0時，365個品牌在天貓618成交額突破億元，超過3.6萬個品牌成交額翻倍，當中蘋果、美的、海爾、小米、茅台、五糧液、華為、格力、耐克、源氏木語等品牌穩佔天貓618「10億俱樂部」。

此外，主打好貨好價的淘寶百億補貼成為品牌增長新引擎，截至6月18日凌晨0時，成交金額按年增長550%；其中數碼品類按年增長878%、小家電品類按年增長超過800%、食品生鮮增長549%。中小商家方面，截至6月19日凌晨0時，190萬個淘寶中小商家成交額按年升超過100%，與去年相比數量增長兩倍以上。

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