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Buyandship宣布完成B輪延伸融資 再獲額外600萬美元融資

跨境電商平台Buyandship宣布完成B輪延伸融資，獲來自全球機構投資者的額外600萬美元融資。是次B輪延伸融資由東南亞風險投資公司Altara Ventures牽頭，其他投資者包括由本田圭佑創立的KSK Angels、AVA Angels及Venture University。Buyandship早於去年9月獲Cool Japan Fund領投1,000萬美元B輪初期融資，整個B輪融資總額達1,600萬美元。

 

自去年年底獲首個B輪融資以來，Buyandship執行高增長計劃並取得成果，包括成功拓展至越南市場，並即將進入其他亞洲市場。此外，旗下虛擬購物助理業務結合機器人流程自動化（RPA）技術，令購買速度提高39倍；由AI驅動的推薦系統已接駁至到品牌社群Buyaholic。

 

Buyandship新用戶註冊量於上個消費旺季期間按年急增93%，公司預期未來會加強平台上的產品搜索功能、改善用戶購物體驗、擴展至更多東南亞市場，並推行營運自動化。

Buyandship聯合創始人兼首席執行官李兆倫表示，準備加快開發AI格價功能開發，推動加倍增長。

 

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