自去年年底獲首個B輪融資以來，Buyandship執行高增長計劃並取得成果，包括成功拓展至越南市場，並即將進入其他亞洲市場。此外，旗下虛擬購物助理業務結合機器人流程自動化（RPA）技術，令購買速度提高39倍；由AI驅動的推薦系統已接駁至到品牌社群Buyaholic。

Buyandship新用戶註冊量於上個消費旺季期間按年急增93%，公司預期未來會加強平台上的產品搜索功能、改善用戶購物體驗、擴展至更多東南亞市場，並推行營運自動化。

Buyandship聯合創始人兼首席執行官李兆倫表示，準備加快開發AI格價功能開發，推動加倍增長。

其他報道

華為據報將不對微信實施收入分成

阿里：618購物節365個品牌成交額突破億元人民幣

日本據報擬發行較短期限債券

中國上月16至24歲青年失業率降至14.2%

大華銀行調高本港全年GDP增長預測至2.9%

【有片：埋身擊】歐元兌美元處於收窄三角形中 投資者宜採取低買策略

半日沽空金額減3% 騰訊沽空增25%

恒指半日升348點升穿50天線 科指升1.9%上試250天線

打風不停市︱證券商協會：當局可支援個別有困難券商 但只屬過渡安排