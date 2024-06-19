貸款資金將支持利豐的營運資金需求及其供應鏈金融科技附屬公司Air8昇萃，擴展其針對服裝和製造業供應商的供應鏈方案和融資服務，特別是為中小企業（SMEs）提供支持。IFC貸款預計將為利豐的網絡新增許多供應商。

作為合作的一部分，IFC將提供指導，幫助提升利豐網絡中供應商的環境和社會實踐及表現。

利豐榮譽主席兼馮氏投資主席馮國經表示，IFC的支持將幫助利豐加大給供應商的供應鏈資金和資本，對於許多亞洲的小型企業而是難以獲得。強化這些企業將有助於推動服裝和百貨行業的增長並創造就業機會，還將創建一個更可持續的供應鏈，惠及所有參與方。

IFC亞太區域副總裁里卡多·普利蒂（Riccardo Puliti）表示，IFC對利豐投資彰顯其致力於促進永續經濟成長，並支持亞洲中小企業發展的承諾。通過擴大供應鏈融資，IFC正幫助推動更堅韌和包容的供應鏈生態系統，這將惠及供應商和員工，並促進該地區更廣泛的經濟發展。

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