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中證監發布科創板八條 進一步深化改革

中證監發布《關於深化科創板改革服務科技創新與新質生產力發展的八項措施》，進一步深化改革，提升對新產業新業態新技術的包容性，發揮資本市場功能，更能服務中國式現代化大局。

一，強化科創板「硬科技」定位。嚴把入口關，優先支持新產業新業態新技術領域突破關鍵核心技術的「硬科技」企業在科創板上市。進一步完善科技型企業精準辨識機制。支持優質未獲利科技型企業在科創板上市。

二，開展深化發行承銷制度試點。優化新股發行定價機制，試辦調整適用新股定價高價剔除比例。完善科創板新股配售安排，提高長期持股意願的網路投資人配售比例。加強詢報價行為監理。

三，優化科創板上市公司股債融資制度。建立健全進行關鍵核心技術攻關的「硬科技」企業股債融資、併購重組「綠色通道」。探索建立「輕資產、高研發投入」認定標準。推動再融資儲架發行試辦案率先在科創板落地。

四，更大力度支持併購重組。支持科創板上市公司進行產業鏈上下游的併購整合。提高併購重組估值包容性，支持科創板上市公司收購優質未獲利「硬科技」企業。豐富併購重組支付工具，進行股份對價分期支付研究。支持科創板上市公司聚焦做優做強主業進行吸收合併。

五，完善股權激勵制度。提高股權激勵精準性，與投資人更能實現利益綁定。完善科創板上市公司股權激勵實施程序，優化適用短線交易、窗口期等規定，研究優化股權激勵預留權益的安排。

六，完善交易機制，防範市場風險。加強交易監管，研究優化科創板做市商機制、盤後交易機制。豐富科創板指數、ETF品類及ETF選擇權產品。

七，加強科創板上市公司全鏈條監管。從嚴打擊科創板詐欺發行、財務造假等市場亂象，更有效保護中小投資者合法權益。引導創始團隊、核心技術骨幹等自願延長股份鎖定期限。優化私募股權創投基金退出「反向掛鉤」制度。嚴格執行退市製度。

八，積極營造良好市場生態。推動優化科創板司法保障制度機制。加強與地方政府、相關部會合作，常態化進行科創板上市公司訪問，共同推動提升上市公司品質。深入實施「提質增效重回報」行動，加強投資人教育服務。

 

 

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