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恒指收市升514點 創3個月最大升幅 成交回升北水大減 科指升穿250天線

美股今晚休市，美期、亞股個別發展，今早內地財金官員出席上海陸家嘴論壇，中證監主席吳清稱將發布深化科創板改革的措施。措施今早未有細節，A股下跌，但港股投資者則仍對此有憧憬，午後升幅進一步擴大，A股收市後細節出爐，科指升穿250天線，恒指升幅擴大至逾500點，創3個月最大升幅，而科指、國指亦分別創個半月及3個月最大升幅。國指、恒指跑贏亞洲股市，大市成交亦增22%，見4日高，不過，北水流入則大減59%，見近一個月最少。恒指、科指齊齊收復多跌平均線。紐約期油創個半月高，中海油（0883）創上市新高。

恒指今早高開140點，高位升533點，低位升123點，高低波幅410點，是5月31日後收市新高，當日報473.79點。上升股份比例為41.55%，下跌為22.64%，無升跌為35.8%。

恒指收市升514點或2.87%，報18430點，大市成交金額1127億元，較上日增加22.11%，是6月14日1162.24億元成交後最多；國指升219點或3.45%，報6587點。恒生科技指數收報3832點，升3.65%。

藍籌股成交金額615.98億元，佔大市成交54.65%；科指成份股成交金額324.73億元，佔大市成交28.81%；國指成份股成交金額556.97億元，佔大市成交49.42%。

24隻雙櫃台股，總成交0.6億元人民幣，相當於約0.64億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加23.43%，至82.98億元，佔大市成交7.35%。牛熊證成交金額39.68億元，增加39.51%；窩輪成交金額43.29億元，增加11.63%。

藍籌78隻升，3隻下跌，1隻無升跌。聯想（0992）升9.03%，收報12.08元，是升幅最大的藍籌，翰森製藥（3692）跌0.35%，收報17.32元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，1隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報144.3元，升18.96%；跌幅最大的是海爾智家（6690）收報28.15元，跌0.71%。

恒指升穿10天線(18171.94點)、20天線(18383.75點)、50天線(18008.45點)。科指升穿10天線(3755.32點)、20天線(3787.47點)、50天線(3738.96點)、250天線(3782.11點)。

北水南下合計淨流入23.68億元，較上日減少59.59%，是5月22日後最少。北水連續第24日流入，累計流入1164.47億元，對上一次連續24日淨流入是5月7日。

油價

紐約期油曾升最多0.25%，是6月18日後最大升幅，當日升幅為1.67%。高見81.77美元，是4月30日83.3美元後最高。收市報81.31美元，是6月18日後收市新高，當日報81.57美元。

中海油（0883）創上市新高，見22.75元，收報22.7元，升5.83%；中石油（0857）收報7.62元，升4.53%；中石化（0386）收報4.85元，升3.41%。

三大指數表現

恒指曾升最多2.98%，是3月12日後最大升幅，當日升幅為3.42%。高見18448.66點，是6月7日18575.69點後最高。今日收市報18430.39點，是6月6日後收市新高，當日報18476.8點。

科指曾升最多3.73%，是5月3日後最大升幅，當日升幅為4.09%。高見3835.05點，是6月7日3855.81點後最高。今日收市報3832.32點，是6月6日後收市新高，當日報3840.66點。

國指曾升最多3.58%，是3月12日後最大升幅，當日升幅為3.87%。高見6596.01點，是6月6日6640.8點後最高。今日收市報6587.77點，是5月28日後收市新高，當日報6686.13點。

現報6587.77點，升3.45%

午後消息股表現

華為據報將不對騰訊（0700）旗下微信實施收入分成。收報389元，升3.18%。

阿里（9988）：618購物節365個品牌成交額突破億元人民幣。收報74.2元，升2.91%。

今早及隔晚消息股表現

復星醫藥（2196）擬以1.7億美元減持印度藥廠。收報13.24元，升1.53%。

京東（9618）：「618」購物節成交額、訂單量齊創新高。收報115.2元，升2.04%。

美高梅中國（2282）發行5億美元優先票據。美高梅中國擬與泰國商討開發新旅遊產品。收報13.28元，升1.37%。

多間公司今日公布業績，績前表現如下，中國投融資（1226）見52周低0.295元，收報0.295元，無升跌。環科國際（0657）收報0.018元，跌14.29%。香港興業國際（0480）收報1.34元，升2.29%。蒙古能源（0276）收報0.73元，跌2.67%。太興置業（0277）見52周低1.95元，收報1.95元，無升跌。永順控股香港（6812）創52周高，見0.255元，收報0.25元，升0.4%。

柏能集團（1263）盈喜料多賺6.5倍，擬撤港上市改在新加坡介紹上市。創52周高，見5.12元，收報5.09元，升27.25%。

維珍妮（2199）料全年盈利倒退最多65%。收報2.5元，跌6.72%。

健倍苗苗（2161）上財年純利升1.28倍至1.3億，末期息4.05仙。收報1.01元，升6.32%。

美圖（1357）：創辦人兼董事長吳澤源今斥248萬增持公司股份。收報2.7元，升8.87%。

利華（1346）：最大客戶轉售予WHP Global為首財團  涉1500萬美元貨款存貨待處理。收報0.8元，跌9.09%。

傳匯控（0005）售法人壽保險業務，估值近42億元。收報68.55元，升0.88%。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。收報71.6元，升1.56%。

破頂股表現

破頂股包括，匯聚科技（1729）創上市新高，見3.55元，收報3.52元，升4.14%；康耐特光學（2276）創上市新高，見12.56元，收報12.48元，升2.97%；昇能集團（2459）創上市新高，見12.9元，收報12.12元，升1.68%；GHW INTL（9933）創上市新高，見1.9元，收報1.8元，升10.43%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見21.1元，收報21.1元，升5.24%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見381.4元，收報378.4元，跌0.16%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見83.74元，收報83.74元，升0.79%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1252元，收報1252元，升0.32%；富邦富時台灣（3021）創上市新高，見8.42元，收報8.42元，升2.06%；Ａ南方元宇宙（3034）創上市新高，見8.755元，收報8.755元，升0.06%；ＴＲ 台灣（3036）創上市新高，見538.6元，收報538.6元，升2.59%；安碩ＭＳ台灣（3074）創上市新高，見225.3元，收報225.3元，升2.78%；華夏納指（3086）創上市新高，見40.56元，收報40.56元，升0.2%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見883.45元，收報883.15元，升0.02%；Ａ潘渡區塊鏈主題（3112）創上市新高，見16.31元，收報16.31元，升0.37%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見27.08元，收報27.06元，升1.58%；Ａ三星亞太元宇宙（3172）創上市新高，見16.36元，收報16.36元，升2.25%；安碩ＭＳ台灣－Ｕ（9074）創上市新高，見28.74元，收報28.74元，升2.64%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見557.2元，收報557.2元，升0.02%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見5.185元，收報5.185元，升0.19%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見17.4元，收報17.4元，升0.29%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見48.64元，收報48.64元，升0.54%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見121.75元，收報121.75元，升0.08%；京城佳業（2210）創52周高，見4.38元，收報4.38元，升0.69%；鴻騰（6088）創52周高，見3.57元，收報3.47元，升0.58%；成實外教育（1565）創52周高，見0.222元，收報0.222元，升2.3%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.96元，收報0.93元，無升跌；世紀建業（0079）創52周高，見0.144元，收報0.144元，無升跌；四川成渝高速公路（0107）創52周高，見3.67元，收報3.64元，升3.7%；NANYANG HOLD（0212）創52周高，見26.5元，收報26.5元，無升跌；ＧＢＡ集團（0261）創52周高，見0.52元，收報0.49元，跌2%。

破頂指數成份股包括，中海油（0883）創上市新高，見22.75元，收報22.7元，升5.83%；聯通（0762）創52周高，見6.71元，收報6.68元，升3.09%。

破底股方面

30隻股份創上市新低，其中十隻包括，鑫苑服務（1895）低見0.365元，收報0.38元，跌3.8%；九毛九（9922）低見4.1元，收報4.3元，升3.12%；中建富通（0138）低見0.101元，收報0.104元，升0.97%；國華（0370）低見0.086元，收報0.094元，跌1.05%；SINCEREWATCH HK（0444）低見0.011元，收報0.012元，無升跌；永旺（0984）低見0.4元，收報0.4元，跌9.09%；方達控股（1521）低見0.92元，收報0.95元，升2.15%；歌禮製藥－Ｂ（1672）低見0.93元，收報0.96元，無升跌；冠轈控股（1872）低見0.55元，收報0.65元，升4.84%；中國中免（1880）低見52.75元，收報53.8元，跌1.01%。

31隻股份創52周低，其中十隻包括，周生生（0116）低見7.4元，收報7.42元，跌0.13%；凱聯國際酒店（0105）低見5元，收報5.05元，跌2.88%；COSMOPOL INT'L（0120）低見0.49元，收報0.5元，無升跌；中國農產品交易（0149）低見0.035元，收報0.036元，跌2.7%；敏捷控股（0186）低見0.18元，收報0.18元，無升跌；德祥地產（0199）低見0.4元，收報0.43元，升7.5%；中策資本控股（0235）低見0.023元，收報0.024元，無升跌；太興置業（0277）低見1.95元，收報1.95元，無升跌；永發置業（0287）低見3.9元，收報3.9元，無升跌；莊士中國（0298）低見0.108元，收報0.109元，跌3.54%。

異動股

上升異動股，包括，傳遞娛樂（1326）創52周高，見0.122元，收報0.098元，升157.89%；皇冠環球集團（0727）創52周高，見0.189元，收報0.182元，升51.67%；稀鎂科技（0601）收報0.125元，升48.81%；坤集團（0924）收報1.03元，升47.14%；數科集團（2350）收報0.61元，升45.24%；森美控股（0756）收報0.88元，升37.5%；映美控股（2028）見52周低0.054元，收報0.086元，升34.38%；浩柏國際（8431）收報0.214元，升32.1%；創信國際（0676）創52周高，見1.1元，收報1.03元，升30.38%；友寶（2429）創上市新高，見28.4元，收報27.25元，升28.24%。

下跌異動股，包括，喆麗控股（2209）收報2元，跌41.18%；致浩達控股（1707）收報0.094元，跌32.37%；PACIFIC LEGEND（8547）創上市新低，見0.07元，收報0.128元，跌28.49%；維港環保科技（1845）收報0.15元，跌27.54%；中國集成控股（1027）收報0.52元，跌22.39%；勝龍國際（1182）收報0.28元，跌18.84%；駿東控股（8277）收報0.41元，跌15.46%；太和控股（0718）收報0.028元，跌15.15%；環科國際（0657）收報0.018元，跌14.29%。

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