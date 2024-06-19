有為內地電動車品牌製作啟動電池（即支援車輛的啟動、照明及點火的輔助電池）的理士國際（0842），其執行董事洪渝表示，上月美國對中國電動車及其電池加收關稅，對集團業務影響不大，因理士主要透過集團旗下位於馬來西亞或越南的廠房，運到美國出貨，因此不受直接影響。
洪渝亦提到，理士現時亦於墨西哥已買地，並打算設廠，其距離美國相近、有助運輸，料其墨西哥廠房於明年四月正式投產，並逐步釋放產能。她稱，集團過往透過買地建廠房的形式去增加集團的產能，但發現其方式需時長達一至兩年，現時物色國內、外併購機會，只要有合適則會考慮，而集團亦於去年收購收購天津傑士及順德湯淺兩間電池公司七成股權。
展望未來，洪渝盼理士今年上半年收入可保持雙位數增長，並有信心保持集團盈利增長。至於利潤率方面，則以全年提升0.3至0.5個百分點為目標。
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